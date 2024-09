Im Oktober jährt sich der Baustopp am Elbtower: Seitdem steht der knapp hundert Meter hohe Stummel verloren in der HafenCity und ist ein Mahnmal für blindes Vertrauen in einen unseriösen Investor. Viele finden: Der Elbtower passt nicht nach Hamburg. Der Insolvenzverwalter versucht fieberhaft, neue Investoren für das Projekt zu finden. Wir werfen derweil einen Blick ins schwedische Malmö: Dort steht schon seit 2005 der gigantische, 190 Meter hohe „Turning Torso“, der sich wie ein gewundener menschlicher Körper in den Himmel schraubt. Auch er schien zunächst gar nicht in die Stadt am Öresund zu passen – und wird heute als architektonisches Highlight gefeiert. Die MOPO fragte Lotta Hansson vom City Planning Office, ob Hamburg etwas von Malmö lernen kann.