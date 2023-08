A7 in Hamburg wird voll gesperrt – die nächsten Wochen droht noch mehr Stau

Auf der A7 brauchen Autofahrer in der nächsten Zeit starke Nerven: Wegen Bauarbeiten bei Othmarschen wird die Autobahn in Richtung Norden in der nächsten und übernächsten Woche für jeweils drei Tage nur zweispurig befahrbar sein – und das mitten in der Ferienzeit! Außerdem kommt es am Wochenende erneut zu einer Vollsperrung. Das ist konkret geplant:

Achtung Urlauber! Am kommenden Wochenende steht die nächste nächtliche Vollsperrung an: Von Samstag, 12. August, 22 Uhr, bis Sonntag, 13. August, 9 Uhr wird die A7 wird in Richtung Norden zwischen Heimfeld und Volkspark nicht befahrbar sein, in Richtung Süden zwischen Volkspark und Waltershof.

A7: Nächtliche Vollsperrung am Wochenende

Grund für die Vollsperrung ist der Rückbau von Provisorien rund um das neue Dammbauwerk K30 südlich des Elbtunnels. Außerdem werden Betriebs- und Rettungswege wiederhergestellt und eine neue Software für den Verkehrsrechner im Elbtunnel installiert.

Die Rampensperrungen an den Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld beginnen am Samstag bereits um 21 Uhr. Die Anschlussstelle Othmarschen bleibt Richtung Süden auch nach der Vollsperrung weiter gesperrt, und zwar bis zum Morgen des 19. August, weil dort weitere Arbeiten geplant sind.

Die Autobahn GmbH Nord empfiehlt eine großräumige Umleitung ab Horster Dreieck auf der A1, A21 und B205 bis Neumünster-Süd. In der Stadt sollte der Verkehr Richtung Süden ab Stellingen die B4 Richtung Elbbrücken nehmen, allerdings: im Bereich der Willy-Brandt-Straße/Ludwig-Erhard-Straße finden ebenfalls Bauarbeiten statt.

Autobahn empfiehlt diese Umleitungen

Autofahrer, die aus dem Norden kommen und Richtung Innenstadt wollen, wird empfohlen, in Schnelsen-Nord abzufahren und die Flughafenumgehung B432, B433 sowie die Alsterkrugchaussee zu nutzen – oder alternativ über Schnelsen und die B447. Für den Verkehr Richtung Norden wird ab Heimfeld die Bedarfsumleitung U7 empfohlen, die auf die B73 und dann auf die Elbbrücken (B75) führt.

Großraum- und Schwerlasttransporte mussten die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren. Für den Airbus-Schichtwechsel wird die Auffahrtsrampe Richtung Norden in Waltershof erst um 21.45 Uhr geschlossen. Der Busverkehr der Linien 150, 250 und 611 wird von der Hochbahn über die Elbbrücken umgeleitet, der Fahrplan wird für die Zeit der Sperrung angepasst.

Eine erneute 55-Stunden-Vollsperrung der A7 ist von Freitag, 6. Oktober bis Montag, 9. Oktober 2023, geplant.

Baustelle nördlich des Elbtunnels – A7 Richtung Flensburg verengt

Neben der nächtlichen Vollsperrung ist die A7 aber noch weiter betroffen: So müsse in nächster Zeit ein Fahrstreifen bei Othmarschen in Richtung Flensburg gesperrt werden, um Platz für ein Großbohrgerät zu haben, teilte die Autobahn GmbH Nord bereits am Mittwoch mit. Geplant sind Gründungsarbeiten für ein erstes Element eines gut zwei Kilometer langen Tunnels, der die Anwohner im Bereich Altona vor dem Lärm der künftig achtspurigen Autobahn schützen soll.

Die geplante Einschränkung soll jeweils von Dienstag 5 Uhr bis Donnerstag 22 Uhr gehen. Bereits die derzeitige dreispurige Verkehrsführung durch die Baustellen südlich und nördlich des Elbtunnels führt häufig zu Stau. Bei starkem Verkehr könnte es zugleich Behinderungen auf der A1 Bremen-Lübeck geben, die als Ausweichroute für Autofahrer in Richtung Norden gilt.

Dort finden aber auch zwischen Billstedt und dem Kreuz Hamburg-Ost zurzeit Asphaltarbeiten statt, die in der Woche vom 12. bis 17. August tagsüber eine Fahrstreifen-Reduzierung von drei auf zwei Spuren und nachts auf eine Spur erfordern. (alp/dpa)