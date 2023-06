Autobahn-Ausfahrt in Hamburg für mehrere Tage gesperrt

Autofahrer aufgepasst! In dieser Woche ist eine Anschlussstelle der A7 in Hamburg gesperrt.

Betroffen ist die Anschlussstelle Bahrenfeld in Richtung Süden – und zwar vom kommenden Dienstag (27. Juni, 10 Uhr) bis zum Freitag (30. Juni, 5 Uhr).

Bauarbeiten: A7-Ausfahrt Bahrenfeld gesperrt

Grund hierfür sind umfangreiche Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel, wie die Autobahn GmbH am Sonntag mitteilte. Das Unternehmen empfiehlt, die Ausfahrt Volkspark stattdessen zu nutzen.

Außerdem finden kommende Woche nächtliche Fahrbahnkontrollen und gegebenenfalls Wartungsarbeiten statt – hierfür werden voraussichtlich in zwei Nächten Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt.

Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wird in der Nacht von Montag (26. Juni) auf Dienstag (27. Juni) zwischen den Ausfahrten Volkspark und Othmarschen in Richtung Süden nur eine Spur frei sein. Gegebenenfalls werden auch in der Nacht von Dienstag (27. Juni) auf Mittwoch (28. Juni) diese Sperrungen andauern. (mp)