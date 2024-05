Achtung, Autofahrer: Jetzt wird es zwei Wochen lang rund um die A7 eng

Autofahrer aufgepasst: Bis Ende Mai wird es auf der A7 eng! Es finden Bauarbeiten an der Anschlussstelle Bahrenfeld statt.

Von Sonntagabend an bis zum 24. Mai (20 Uhr) wird die Ausfahrt Richtung Norden gesperrt. Und ab dem 21. Mai (22 Uhr) wird zusätzlich die Ausfahrt Richtung Süden gesperrt. Außerdem werden die Ampeln abgestellt, was bedeutet, dass man an der Anschlussstelle Bahrenfeld nicht links abbiegen darf.

A7-Bauarbeiten: Auch Osdorfer Weg betroffen

Neben der A7 ist auch der Osdorfer Weg von den Bauarbeiten betroffen: Vom 12. bis zum 24. Mai ist stadteinwärts lediglich ein Fahrstreifen frei – stadtauswärts sind bis zum 21. Mai zwei Spuren frei. Ab dem 21. Mai ist dann auch stadtauswärts nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Grund für die Maßnahmen: Für die nächste Bauphase des Tunnels müssen die Kreuzungsbereiche an der Anschlussstelle Bahrenfeld komplett umgebaut werden. Die „Autobahn GmbH“ empfiehlt, während der Arbeiten über die Anschlussstelle Volkspark auszuweichen. (mp)