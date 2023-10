Elbtunnel-Sperrung sorgt für lange Staus im Ferienverkehr

Mitten in den Herbstferien einiger Bundesländer ist die A7 rund um den Hamburger Elbtunnel an diesem Wochenende vollgesperrt. Seit Freitagabend geht zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark in beide Richtungen nichts mehr. Das sorgt jetzt für lange Staus.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Lärmschutztunnel im Bereich Altona, teilte die Autobahn GmbH mit. Geplant ist, den Hamburger Abschnitt der A7 auf acht Spuren zu erweitern. Nördlich des Elbtunnels wird die verbreiterte Autobahnn dann von einem etwa zwei Kilometer langen Lärmschutztunnel überdeckelt.

A7-Sperrung: Auf der A1 gibt es deshalb lange Staus

„Auf der A7 ist es derzeit ziemlich ruhig“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Samstagmittag. Nur in Richtung Norden, kurz vor der Anschlusstelle Heimfeld gebe es ein bis zwei Kilometer stockenden Verkehr.

Wirklich voll sei es hingegen auf der A1: In Richtung Norden zwischen Maschen und Autobahnkreuz Hamburg-Ost staut es sich derzeit auf zehn Kilometern. Und auch in Richtung Süden vom Kreuz Hamburg-Ost bis zum Dreieck Norderelbe stehen Autofahrer auf acht bis zehn Kilometern im Stau. „Alles Ausweichverkehr von der A7“, so der Sprecher.

So werden die Autos und Busse von der A7 umgeleitet

Denn die Autofahrer werden während der Arbeiten über die A1, die A21 und die B205 umgeleitet. Die Information erfolgt über die LED Anzeigen an den Schilderbrücken.

Es gibt auch eine innerstädtische Umleitung für alle, die aus dem Norden kommen: Ab Stellingen über die B5 bis zur A1 oder zurück auf die A7. Für Autofahrer, die aus dem Süden kommen und Richtung Flensburg wollen, wird ab Heimfeld eine innerstädtische Umleitung über die B75 und die B5 ausgeschildert, bis sie in Stellingen wieder auf die A7 fahren können. Die Busse der Linien 150, 250 und 611 werden über die Elbbrücken umgeleitet.

Am Montag ab 5 Uhr morgens wird die A7 laut Plan wieder freigegeben. Die nächsten Vollsperrung steht aber schon vor der Tür: Laut Autobahn GmbH wurden zwei Termine vorsorglich angemeldet: Entweder vom 17.11. (22 Uhr) bis zum 20.11. (5 Uhr) oder eine Woche später vom 24.11. (22 Uhr) bis zum 27.11. (5 Uhr). (aba)