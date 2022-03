A1 in Hamburg: Wichtiger Streckenabschnitt wird heute gesperrt

Straßenschäden sorgen auf der A1 kurzfristig für Sperrungen. So muss im März und April an einigen Tagen eine größere Umleitung eingerichtet werden.

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, habe man „massive Fahrbahnschäden auf der A 1 Fahrtrichtung Norden/Lübeck im Bereich des Autobahndreiecks Norderelbe festgestellt“. Die Schäden erfordern den Angaben zufolge sofortige Instandsetzungsmaßnahmen, bevor die Reisesaison in Richtung Ostsee einsetzt.

Hamburg: Bauarbeiten und Umleitungen auf der A1

So soll die Instandsetzung in zwei Bauphasen unterteilt werden. Konkret wird am Asphalt und der Fahrbahnmarkierung gearbeitet – und das vom sogenannten „Cordesbogen“ bis über die Norderelbbrücke hinaus. Man wolle die Sperrung zudem dafür nutzen, um die Entwässerungseinrichtungen der Nordelbbrücke zu reinigen.

So kommt es in der Bauphase 1 (Freitag, 18. März ab 19 Uhr bis Montag, 21. März, 5 Uhr) in Fahrtrichtung Lübeck laut Autobahn GmbH zu folgenden Einschränkungen und Umleitungen:

Von der A1 aus Süden kommend an der Anschlussstelle (AS) HH-Harburg (38) der Bedarfsumleitung U 79 auf die B75 Wilhelmsburger Reichsstraße und die A255 Richtung Autobahndreieck (AD) Norderelbe und hier der Ausschilderung Richtung Norden/Lübeck zur A1 folgen.

Alternativ der Bedarfsumleitung U 85 von der A1 aus Süden kommend über die A 255 Richtung HH-Centrum – Veddeler Brückenstraße (B4/B75) – Neue Elbbrücken – Billhorner Brückenstraße – Heidenkampsweg – Anckelmannplatz – Eiffestraße – auf die B5 Bergedorfer Straße und an der AS HH-Billstedt (33) wieder auf die A1 Richtung Lübeck auffahren.

Von der A7 aus Hannover kommend weiträumig umfahren bis zur AS Bad Bramstedt (17) auf die B206 Richtung Bad Segeberg und weiter über die A20 zum Autobahnkreuz (AK) Lübeck (1/24) auf die A1.

Nutzer:innen der A39 aus Lüneburg kommend mit dem Ziel Lübeck fahren über die B404 auf die A25 Richtung HH-Centrum und über das AK HH-Südost (1/35) weiter Richtung Lübeck.

Und in der 2. Bauphase (Sonntag, 3. April von 1 Uhr bis 22 Uhr):

Der Verkehr wird einstreifig über den Standstreifen am Baufeld vorbeigeführt. Der Haupt- und Überholfahrstreifen des „Cordesbogen“ ist gesperrt.

Bei Verkehrsbehinderungen sind die gleichen Umleitungen wie in der Bauphase 1 ausgeschildert.

Die beiden betroffenen Wochenenden seien so koordiniert, dass der Verkehr über die Innenstadt umgelenkt werden könne, teilte die Autobahn GmbH weiter mit. Allerdings seien die Arbeiten „stark witterungsabhängig“, könnten sich also auch noch kurzfristig verschieben. (mp)