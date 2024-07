A1: Brückenschaden sorgt für Staugefahr am Freitag – eilige Reparatur nötig

Dringende Reparaturen nötig: An der Norderelbbrücke sind Schäden gefunden worden. Diese müssen nun schnell repariert werden, um Schlimmeres zu verhindern. Dafür müssen am Freitag zwei Fahrstreifen gesperrt werden.

Am Freitag, den 12. Juli, müssen auf der Übergangskonstruktion an der Norderelbbrücke von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird einstreifig in Fahrtrichtung Lübeck an der Baustelle vorbeigeführt, wie die Autobahn GmbH am Donnerstag bekannt gab.

Zwei Fahrstreifen bis 16 Uhr gesperrt

Die sogenannten Übergangskonstruktionen sind Bauelemente einer Brücke, die Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus an den Brückenenden zwischen Brücke und Straße ausgleichen. Solche Verformungen entstehen durch Temperaturschwankungen und die Verkehrsbelastung.

Die bisherige Norderelbbrücke – eine in den 1980er-Jahren erweiterte Brücke aus den 1960ern – ist für die heute vorherrschenden Verkehrsmengen nicht konzipiert. Deswegen soll sie durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Bis der fertig ist und die alte Brücke abgerissen werden kann, muss sie aber noch durchhalten. Deswegen die eilige Reparatur. (mp)