Autobahn in Hamburg: Erst Vollsperrung, dann wochenlange Bauarbeiten

Am Wochenende eine Vollsperrung, dann wochenlang Bauarbeiten: Von Mitte Juni bis Mitte Juli müssen Autofahrer:innen im Hamburger Süden mehr Zeit auf der A1 einplanen.

In der Nacht zum Samstag beginnen Arbeiten im Bereich der Norderelbbrücke: Dort wurden Asphaltschäden an den Übergangskonstruktionen sowie Netzrisse und Asphaltausbrüche festgestellt. Diese Schäden müssen „zwingend“ vor der Hauptreisezeit behoben werden, teilte die Autobahn Nord mit.

Vollsperrung auf der A1 am Wochenende

Dafür ist auch eine Vollsperrung notwendig: Während der Verkehr zwischen Samstag (10. Juni) 2 Uhr und Sonntag (11. Juni) 3 Uhr auf jeweils einer Spur an den Bauarbeiten vorbeigeführt wird, ist der Verkehr in Richtung Bremen den gesamten Sonntag über unterbrochen: Zwischen dem AD Hamburg-Südost und der Anschlussstelle (AS) Stillhorn wird die A1 von 3 Uhr bis 22 Uhr voll gesperrt.

Die Umleitung führt vom AD Norderelbe über die AS Elbinsel in Richtung der B75 in Fahrtrichtung Harburg, von dort aus geht es über die AS Wilhelmsburg und die Kornweide zur AS Stillhorn.

Ein Monat lang Einschränkungen auf der A1

Bereits ab Montag (12. Juni) werden auf einem anderen Abschnitt der A1 einen Monat lang „umfangreiche Instandsetzungsarbeiten“ durchgeführt. Dazu werden zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Harburg abwechselnd einzelne Fahrstreifen gesperrt und jeweils einstreifig am Arbeitsbereich vorbeigeführt. Zudem werden auf der Aus- und Auffahrt der AS Dibbersen neue Fahrbahnmarkierungen erstellt.

Am Dienstag (13. Juni) wird die Verbindungsrampe der A1 zur A7 Richtung Hannover zwischen der AS Seevetal-Hittfeld und dem Autobahndreieck Horster Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hannover wird dann über das Autobahnkreuz Maschener Kreuz umgeleitet.

Die Arbeiten werden in der verkehrsarmen Zeit, also von 19 Uhr bis 6 Uhr, durchgeführt. Für Gütertransporte wird eine Durchfahrtsbreite von fünf Metern gewährleistet. (fbo)