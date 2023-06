Bauarbeiten ab heute: Hier wird es einen Monat lang laut

Diese Nachricht dürfte Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Bahnhof Altona wohl nicht freuen: Die Bahn warnt vor Baulärm – einen Monat lang, auch nachts und am Wochenende!

„Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass in dem Zeitraum vom 5. Juni bis zum 3. Juli in Hamburg-Altona Gleisbauarbeiten stattfinden.“ So beginnt ein kurzes Schreiben, das Anwohner in ihrem Briefkasten fanden.

Bei den Bauarbeiten handelt es sich um eine Gleiserneuerung der Abstellanlagen der S-Bahn, wie eine Bahnsprecherin der MOPO sagte. Rund um diesen Bereich müsse mit Lärmbelästigung gerechnet werden.

Altona: Gleisbauarbeiten mit „lärmgedämpften Geräten“

Ein kleiner Trost: Es sollen „moderne, lärmgedämpfte Geräte“ zum Einsatz kommen. Allerdings soll auch nachts und an Wochenenden gearbeitet werden. „Für die mit diesen Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten bitten wir alle Betroffenen um Verständnis“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch auf Behinderungen im Straßenverkehr weist die Deutsche Bahn hin. Aber: „Straßensperrungen gibt es nicht, da die Arbeiten ausschließlich auf DB-Gelände stattfinden“, sagte die Sprecherin der MOPO. Genauere Informationen sollen dann durch die Beschilderungen vor Ort folgen. (elu)