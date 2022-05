9-Euro-Ticket: Bahn-Server total überlastet!

Seit Montagmorgen ist das 9-Euro-Ticket bundesweit im Vorverkauf erhältlich. Der Ansturm ist groß – zu groß für die Server der Deutschen Bahn (DB). Wer das Ticket über die Internetseite oder die App kaufen wollte, benötigte meist mehrere Versuche. Der HVV knackte derweil die Marke von 100.000 verkauften Fahrkarten.

Allein in den frühen Morgenstunden seien über die Kanäle der Bahn rund 50.000 Tickets verkauft worden, teilte ein DB-Sprecher mit. Am Morgen war die Seite aufgrund der hohen Nachfrage immer wieder überlastet. Auch über die Bahn-App DB-Navigator war das 9-Euro-Ticket am Montag erhältlich. Wer über die Handy-App eine Reise im Regionalverkehr buchte, stieß während des Prozesses auf das Angebot.

9-Euro-Ticket: Ansturm überlastet Bahn-Server

In Hamburg sind die Billig-Fahrkarten bereits seit Freitag erhältlich. Bis Montagvormittag wurden bereits mehr als 125.000 Tickets abgesetzt, sagte HVV-Sprecher Rainer Vohl der MOPO. Mehr als 100.000 wurden über die Online-Angebote des HVV verkauft, der Rest über die Servicestellen und in Bussen.

„Aufgrund der großen Nachfrage kann es hin und wieder zu kurzen Einschränkungen kommen“, sagte HVV-Sprecher Vohl weiter. Aktuell laufe es in Hamburg aber rund, und die Verkaufszahlen würden „beständig“ steigen.

Wer am Montagmorgen das 9-Euro-Ticket über die Deutsche Bahn kaufen wollte, bekam oft nur eine Fehlermeldung zu sehen.

Mit den Sondertickets können Fahrgäste im jeweils gültigen Monat für 9 Euro im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Die Monatskarten sind für Juni, Juli und August buchbar.

Die Bundesregierung will Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der starken Inflation mit dem Angebot entlasten und zudem den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen. (dpa/fbo)