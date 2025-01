700.000 Euro Mietschulden! Diese Hamburger Filialen muss Schuhhändler Görtz räumen

Jetzt ist es amtlich: Der Schuhhändler Görtz muss wegen immenser Mietschulden zwei Hamburger Filialen räumen. Auch die verbleibenden Standorte sind in Gefahr.

Das Landgericht entschied am Dienstag, dass der Schuhhändler Görtz die beiden Filialen im City Center Bergedorf und im Alstertaler Einkaufszentrum räumen muss. Grund seien Mietschulden von über 700.000 Euro, wie der NDR zuerst berichtete. An den Vermieter im Alstertaler Einkaufszentrum soll das Unternehmen bereits seit einem Jahr kein Geld mehr überwiesen haben.

Das Landgericht habe jetzt die Räumung angeordnet, da das Unternehmen nicht zu den Verhandlungsterminen erschienen ist. Bisher sei laut NDR kein Einspruch eingelegt worden. Wenn Görtz die die Filialen nicht eigenständig räumt, müssen die Vermieter einen Gerichtsvollzieher hinzuziehen.

Weitere Görtz-Filialen in Gefahr – auch das Stammhaus

Es sollen auch gegen die letzten verbleibenden Görtz-Filialen in der Spitalerstraße, der Europapassage, dem Mercado in Ottensen und im Elbe-Einkaufszentrum Klagen vorliegen. Im Dezember war die Räumung bereits für Standorte in Lüneburg und Henstedt-Ulzburg angeordnet worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Zentrale Rolltreppe seit Jahren defekt: Hat die Bahn ihr Versprechen eingelöst?

2023 übernahm der Investor Bolko Kissling den Schuhhandel. Ein Unternehmenssprecher erklärte dem „NDR 90,3“ gegenüber am Dienstag, die Urteile seien ihm nicht bekannt. (mp)