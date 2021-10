60 Jahre türkische Gastarbeiter in Hamburg: So fing es damals an

Am 30. Oktober wird das Gastarbeiterabkommen zwischen Deutschland und der Türkei 60 Jahre alt. Viele türkische Arbeitsmigrant:innen landeten seinerzeit auch in Hamburg – vor allem in Wilhelmsburg.

Konkrete Zahlen über die Zuwanderung nach Hamburg in den frühen 1960er Jahren zu finden, ist 60 Jahre später schwierig. Klar ist, dass die Gastarbeiter:innen ihre Spuren in Hamburg hinterließen. 1964, drei Jahre nach dem Start des deutsch-türkischen Programms, lebten in Hamburg laut Statistikamt Nord 58.658 Menschen ausländischer Herkunft. Mehrere tausend davon stammten aus der Türkei.

17.000 türkische Gastarbeiter kommen nach Hamburg

Ihr Anteil an der Hamburger Bevölkerung wuchs in den nächsten Jahren sprunghaft. Waren 1961 erst 600 türkische Arbeitskräfte in Hamburg tätig, stieg die Zahl bis 1971 laut Landeszentrale für politische Bildung auf mehr als 17.000. Vor allem in Berufen im Hafenumfeld waren die Menschen damals tätig.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Viele Gastarbeiter:innen zog es wegen der Nähe zur Arbeit nach Wilhelmsburg. Die Menschen kamen als Gäste in die Bundesrepublik, um Arbeiten zu übernehmen, die zwar notwendig waren, aber die ansonsten keiner übernehmen wollte. Nach ein paar Jahren dann sollten die Zugewanderten wieder in ihr Heimatland zurück gehen.

Das könnte Sie auch interessieren: 700.000 Menschen: Hier wohnen Hamburger mit Migrationshintergrund

Entsprechend provisorisch verhielt es sich mit den Lebensverhältnissen. Die Unterkünfte waren oft eng, die hygienischen Zustände fatal. Fast so wie rund 100 Jahre zuvor im Gängeviertel.

Politik fremdelt lange mit Gastarbeitern

Auch die Politik fremdelte lange mit den Arbeitskräften. Bundeskanzler Willy Brandt verhängte 1973 einen Anwerbestopp, nachdem bis zu diesem Zeitpunkt 867.000 Gastarbeiter:innen ins Land gekommen waren. Die „Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft“ sei erschöpft, sagte Brandt damals. Nach der ersten Ölkrise gingen viele Jobs verloren, die Arbeitslosigkeit wuchs bis Anfang 1975 auf mehr als eine Million Menschen.

Von insgesamt 14 Millionen Arbeitsmigrant:innen, die ab 1959 nach Deutschland kamen, blieben rund drei Millionen im Land. Heute leben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stand: März 2021) insgesamt 6,8 Millionen Menschen mit Gastarbeiter-Hintergrund in Deutschland.