50 Tonnen Lebensmittel für Hamburger Tafel gesammelt

An jedem ersten Samstag im Monat konnten von April bis Oktober in sechs Hamburger Einkaufszentren Lebensmittel für bedürftige Menschen abgegeben werden. Außerdem gab es Charity-Mitmachaktionen.

Die Hamburger Tafel hat ein erfolgreiches Fazit des Projekts „Hamburg United“ in sechs Hamburger Einkaufszentren gezogen. „Wir sind mit der Aktion sehr zufrieden. Insgesamt sind 50.000 Euro an Spenden zusammen gekommen“, sagte Pressesprecherin Julia Bauer.

Unter dem Motto „Gemeinsam füreinander handeln“ hatte es das ganze Jahr über Charity-Mitmachaktionen zugunsten der Hamburger Tafel in sechs Hamburger Shopping-Centern gegeben. Tafel-Botschafter Jörg Pilawa wollte das Ergebnis der Aktion am Morgen in der Europa-Passage vorstellen.

„Hamburg United“ sammelt Lebensmittel in Einkaufszentren

Zusätzlich hatte es von April bis Oktober, an jedem ersten Samstag im Monat, in jedem dieser Einkaufszentren Lebensmittel-Sammelaktionen für bedürftige Menschen geben.

An festen Standorten im Alstertal Einkaufszentrum, Billstedt Center, Europa Passage, Elbe Einkaufszentrum, Hamburger Meile und Phoenixcenter konnten Lebensmittelspenden wie Nudeln, Reis, Konserven oder H-Milch abgegeben werden. Insgesamt kamen so rund 50 Tonnen Lebensmittel zusammen. Mittlerweile hat die Tafel mehr als 30 Ausgabestellen. Außerdem werden knapp 70 soziale Einrichtungen betreut. (dpa/mp)