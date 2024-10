50 Jahre „Ritze“: Diese Promis gaben sich zur Feier die Ehre

Schon von Weitem war das Läuten der Glocken zu hören. Das „Event des Jahres“, wie es die Verantwortlichen vorab versprochen hatten, begann mit einer Brauereikutsche. Gezogen von vier geschmückten Pferden. Hunderte Gäste hatten sich bereits um kurz vor 18 Uhr an der Reeperbahn versammelt, um Carsten Marek zu begrüßen. Der Wirt der bekanntesten Kneipe auf dem Kiez winkte von der Kutsche herab, zeigte die geballte Faust in dutzende Kameras. 50 Jahre „Zur Ritze“ – das wurde am Donnerstagabend groß gefeiert. Mit etlichen Prominenten.

Ein roter Teppich ziert den Eingang des Flachbaus, der einst das Pissoir eines Großbordells war. Hier wurde Kiez-Geschichte geschrieben. Ein Ort, an dem Rotlicht-Größen ein- und ausgingen, aber auch Stars. Die kamen auch an diesem Abend. Sie alle standen geduldig wartend in einer Schlange vor dem Eingang, um Carsten Marek zu gratulieren und für die Kameras zu posieren. Darunter die ehemaligen Profiboxer Axel Schulz und Ismail Özen.

Ex-HSV-Boss Jürgen Hunke kam mit Ehefrau und Tochter. Marion Fedder, deren Mann Jan häufig zu Besuch in der „Ritze“ war, stöckelte in Lackstiefeln über den roten Teppich. Auswanderer Konny Reimann (klar, mit Hut) und seine Frau Manu freuten sich auf einen besonderen Abend. „Ich kenne Carsten schon ewig. Wir haben früher zusammen Karate gemacht. Und er ist ja eigentlich auch Klempner, wie ich“, sagte Konny Reimann und bestätigte, dass sie extra für den Geburtstag der „Ritze“ eingeflogen seien.

Unter den Gästen waren auch etliche Kiezianer. Wie Kult-Koberer Fabian Zahrt, bekannt aus TV-Formaten, mit seiner Frau Franzi und Olli Zeriadtke. Früher Koberer, Türsteher, Inkasso-Dienstleister und „durch Zufall“ auch mal Zuhälter. Heute ist er „Herbergsvater“ und kümmert sich mit seinem Regenbogenhaus an der Reeperbahn um Obdachlose. Auch Eddy Kante, der ehemalige Bodyguard von Udo Lindenberg, Kiez-Größe Kalle Schwensen und Ex-Bordell-Betreiber Schnecke waren da. Uli Salm, Chef des legendären „Zwick“, kam mit seiner Frau Susi und verriet, dass auch in seinem Laden ein großes Ereignis bevorsteht. „Nächstes Jahr wird das Zwick 75 Jahre alt. Das werden wir feiern. Aber heute ist erst einmal die ‚Ritze‘ dran.“

Doch die war so rappelvoll, dass viele der Feiernden gar nicht reingingen, sondern nebenan im „Moondoo“ auf den großen Geburtstag anstießen.