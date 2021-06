42 Interview-Gäste am Stück: So lief der irre 12-Stunden-Podcast-Marathon

In knapp 200 Folgen hat Lars Meier mit seinem „Wie ist die Lage?“-Podcast schon viele spannende Politiker und Promis aus Hamburg vor dem Mikro gehabt. Ein Jahr nach der ersten Episode feierte Meier am Freitag ein ganz besonderes Jubiläum – mit 42 Gästen!

Zwölf Stunden lang stellten sich Hamburger Persönlichkeiten am Freitag nacheinander den Fragen des Talkmasters. Damit ging zwischen 7 und 19 Uhr der wohl längste Podcast Deutschlands auf dem Radiosender 917 XFM live.

„Wie ist die Lage“: So lief der irre 12-Stunden-Podcast-Marathon

So sprach Fernsehköchin Cornelia Poletto darüber, welchen Berufswunsch sie eigentlich in ihrer Kindheit hatte, Klimaaktivistin Annika Rittmann verriet, warum sie nicht in die Politik gehen will und Sportsenator Andy Grote erklärte, wie er es schafft, mal nicht über die Corona-Pandemie nachzudenken. Daneben hatte Lars Meier auch Gewinnspiele, Versteigerungen und weitere Überraschungen parat. Ein Teil der Einnahmen sowie alle Spenden kommen dem gemeinnützigen Verein MenscHHamburg zugute, der damit lokale Hilfsangebote und -projekte in Hamburg unterstützt.

Beim Podcast-Marathon wurden auch die ersten Geheimnisse rund um das „Einer kommt, alle machen mit“-Festival gelüftet. Am 12. Mai treten Künstler wie Ina Müller, Bjarne Mädel und Tim Mälzer auf, um sich mit Hamburgs Kulturschaffenden zu solidarisieren und über MenscHHamburg e.V. Spendengelder für die Szene zu sammeln. Diesmal finden die Auftritte nicht wie 2020 in der Elbphilharmonie, sondern auf verschiedenen Bühnen in ganz Hamburg statt. Im vergangenen Jahr sind durch das Festival mehr als 500.000 Euro zusammengekommen. (mhö)