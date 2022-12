Einmal die Fahrkarte und einen 3G-Nachweis bitte! Seit Mittwoch dürfen beim HVV nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete mit den Bussen und Bahnen durch Hamburg fahren. Wie läuft der erste Tag? Die MOPO hat nachgefragt.

Bei der Hochbahn ist man durchaus positiv gestimmt. „Wir haben bis jetzt eine gute Stimmung erfahren“, sagt Sprecher Christoph Kreienbaum. An der U-Bahn-Station Burgstraße in Borgfelde und dem Busbahnhof Wandsbek Markt habe das Unternehmen am Mittwochmorgen zwei temporäre äußere Zulassungskontrollen eingerichtet. „Das gab es bis jetzt bei der Hochbahn so noch nicht“, sagt der Sprecher.