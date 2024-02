360-Grad-Blick über die Elbe: Hier eröffnet Hamburgs neues Bar-Highlight

Schweben Sie gerne über den Dingen, und halten dabei am liebsten noch einen Drink in der Hand? Dann könnte eine neu zu eröffnende Bar in der HafenCity genau das richtige für Sie sein. Hoch oben in einem Gebäude des neuen Shopping- und Bürokomplexes Westfield Hamburg-Überseequartier sollen Gäste die Elbe, den Hafen und die Innenstadt überblicken können.

Schon der Name der neuen Lokalität gibt einen Hinweis auf deren luftige Höhe: Im 13. Stock eines Bürogebäudes direkt am Wasser, soll die „Air Bar“ eröffnen. Das gab der Immobillienentwickler Unibail-Rodamco-Westfield bekannt. Betreiber der Bar wird das Unternehmen Rhubarb Hospitality Collection (RHC) aus dem Vereinigten Königreich sein, das auch im Berliner Sony Center ein Restaurant betreibt.

HafenCity: „Air Bar“ eröffnet in neuem Einkaufsviertel

In der „Air Bar“ am Überseequartier können Gäste auf rund 750 Quadratmetern die Aussicht auf den Hafen genießen, dazu gibt es eine öffentliche Aussichtsterasse im selben Stockwerk. „Wir haben uns dazu verpflichtet, ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, bei dem der beste Service, die erlesensten Speisen und eine unvergleichliche Atmosphäre zusammenkommen“, sagt Michal Neuner, Managing Director von RHC Deutschland.

Das Westfield Hamburg-Überseequartier wird ein Komplex von insgesamt 14 Gebäuden und befindet sich noch im Bau. Neben Flächen für Büros, Einzelhandel und Gastronomie sollen auch drei Hotels und 579 Wohnungen entstehen. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss: Die Eröffnung des Einkaufsviertels ist für den 25. April geplant. (doe)