Nach einer ungewöhnlichen Häufung von Krankheitsfällen an der Grundschule in der Rothestraße ist laut „Abendblatt“ die Ursache endgültig geklärt: 310 Kinder und 25 Mitarbeitende der Schule waren an dem Norovirus erkrankt.

Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona, habe gegenüber der Zeitung bestätigt, dass das Virus in untersuchten Stuhlproben gefunden worden sei. Auch eine Mutter sei positiv auf das Virus getestet worden, dieses habe also wahrscheinlich die Magen-Darm-Beschwerden verursacht.

Grundschule in Ottensen: Mehr als 300 Kinder am Norovirus erkrankt

Der Ursprung sei aber noch unklar, wird Schlink zitiert. Der Unterricht war am vergangenen Mittwoch unterbrochen worden. (tdo)