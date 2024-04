Fauler Dealer macht Geschäfte vor der Haustür – Marihuana und Koks aus der Unterhose

Am Freitag, den 19. April, wurden in Dulsberg drei Männer festgenommen. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Bei der Durchsuchung wurde eine große Menge an Drogen und Bargeld sichergestellt – in einem wenig kundenfreundlichen Versteck.

Auf frischer Tat ertappt! Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann beim Dealen vor seiner Haustür in der Gebweiler Straße beobachtet. Daraufhin wurde er in das zuständige Kommissariat in Wandsbek gebracht. Dort wurde dann eine Durchsuchung angeordnet. In der Unterhose des Mannes entdeckten die Beamten dabei 30 Beutel Marihuana.

Im Anschluss wurde auch die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht. Hier fanden die Polizisten rund 55.000 Euro, knapp zwei Kilogramm Marihuana, 700 Gramm Haschisch und eine kleine Menge an Kokain. Außerdem stießen sie auf jede Menge Verpackungsmaterialien.

Während der Durchsuchung tauchen Komplizen auf

Während der Durchsuchung erschienen zwei weitere Männer am Wohnungseingang. Als sie die Polizei sahen, versuchten sie zunächst zu fliehen – allerdings vergeblich. Die beiden wurden ebenfalls festgenommen und in das Kommissariat gebracht. Bei dem einen 29-jährigen Mann wurden Marihuana und Kokain gefunden. Er versteckte die Beutel ebenfalls in seiner Unterhose. Außerdem wurden bei dem anderen 24-Jährigen 1500 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Eltern entsetzt“: Einer der größten Stadtteile Hamburgs hat keinen Kinderarzt mehr

Die drei Männer (alle kommen aus Libyen) sollen sich nach Angaben der Polizei illegal in Deutschland aufhalten. Sie befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.