29 Grad! Jetzt kommt der Sommer zurück nach Hamburg

Was für ein Sommer! Erst regnet es tagelang, dann stürmt es wie im Herbst. Doch jetzt zeichnet sich endlich ein Lichtblick am Horizont ab: Am Dienstag wird es heiß in der Stadt!

„Nach dem turbulenten und wechselhaften Samstag kehrt am heutigen Sonntag meist Ruhe ein beim Wetter“, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Von Westen her habe sich das Hoch Dominik nach Mitteleuropa geschoben und damit die Luftmasse stabilisiert. Es wird freundlich.

Am Dienstag sollte man sich leicht anziehen

Nur an der See kann es noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Am Montag ziehen diese Turbulenzen dann auch dort in Richtung Nordosten ab. Es wird überall heiter bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.

Am Dienstag können dann endlich die Sommerkleider aus dem Schrank geholt werden. Es wird warm bis heiß! Das Thermometer klettert auf 22 Grad an der Dänischen Grenze, 24 Grad in Kiel und 28 Grad in Hamburg. Am Mittwoch können es in der Hansestadt sogar satte 29 Grad werden.

Ab der Wochenmitte nimmt dann aber auch das Schauer- und Gewitterrisiko landesweit wieder deutlich zu. Lokal stehen erneut Unwetter auf dem Programm. „Durch die Zufuhr von sehr feuchter Luft fühlt man sich dabei oftmals wie in einer Waschküche“, erklärt Marcel Schmid von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. (ng)