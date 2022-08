Einbruch in Hamburg: Männer erbeuten unfassbare Summe Bargeld

Im August 2020 waren drei Männer in eine Doppelhaushälfte in Lohbrügge eingebrochen. Die Unbekannten entkamen mit einer stattlichen Summe Bargeld und einem Schlüssel für ein Bankschließfach. Jetzt stehen zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 51 und 55 Jahre alten Männer gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung vor. Zusammen mit einem unbekannten Mittäter sollen sie am Nachmittags des 26. August 2020 in eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Langberg in Lohbrügge eingebrochen sein.

Zuvor hatte der 55-Jährige laut Anklage das Grundstück gegen 14 Uhr alleine aufgesucht, um die Vorbereitungen für den Coup zu treffen. Dabei wurde er jedoch gestört. Kurz darauf kam er gemeinsam mit dem 51-Jährigen zurück zu dem Eingang des Wohnhauses und versuchte, die Tür mit Werkzeugen aufzuheben. Vergeblich. Der andere soll dabei den Vorgang mit einem Regenschirm verdeckt und selbst gegen die Tür gedrückt haben.

200.000 Euro bei Einbruch in Lohbrügge geklaut: Zwei Männer vor Gericht

Während er mit dem Schirm in der Hand in Tatortnähe wartete, verließ der 55-Jährige laut Staatsanwaltschaft das Grundstück, um kurz darauf mit einem unbekannten Dritten zurückzukehren. Gemeinsam hebelten sie ein Holzfenster auf und drangen in das Haus ein. Danach ging alles ganz schnell. In nicht einmal fünf Minuten waren die Männer wieder draußen. Ihre Beute: Bargeld in Höhe von insgesamt 220.000 Euro sowie ein Bankschließfachschlüssel.

Bei ihrem Einbruch wurden die drei Männer von einer Überwachungskamera gefilmt. Knapp sechs Wochen später fahndete die Polizei öffentlich mit Bildern nach ihnen. Kurz darauf gingen mehrere Hinweise bei den Kripo-Ermittlern des LKA 19 Castle – Hamburgs Spezialisten in Sachen Einbrecher-Jagd (ehemals: „Soko Castle“) ein. Ermittlungen führten die Beamten zunächst auf die Spur des 51-Jährigen, der seit Abschluss der Maßnahmen in Untersuchungshaft sitzt. Kurz darauf konnte auch der zweite mutmaßliche Einbrecher geschnappt werden.

Am Montag wird den beiden Männern vor dem Amtsgericht Bergedorf der Prozess gemacht. Nach dem unbekannten Komplizen der beiden wird immer noch gefahndet.