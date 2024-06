21-Jähriger bietet an, junge Frau nach Hause zu fahren – und vergreift sich an ihr

Nach einer langen Clubnacht auf der Reeperbahn soll ein 21-Jähriger zwei Freundinnen angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Nachdem er die eine wohlbehalten zu Hause abgesetzt hatte, soll er die andere Freundin in seinem Auto missbraucht haben. Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.

Die Tat hatte sich am 9. Dezember 2023 ereignet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach dem der Angeklagte die eine Frau abgesetzt hatte, soll er nicht weiter zur Wohnung der anderen gefahren sein, sondern habe am Straßenrand in der Straße Birckholtzweg (Wandsbek) angehalten.

Prozess gegen 21-Jährigen vor dem Landgericht

Dort habe der 21-Jährige P. gegen ihren ausdrücklichen Willen geküsst, so die Anklage. Als der Täter sein Opfer im Intimbereich berührte und sie sich zu wehren begann, soll der Angeklagte gesagt haben, dass sie „chillen“ solle, bis er fertig sei.

Am Dienstag, den 4. Juni, beginnt um 9.15 Uhr nun der Prozess gegen S. wegen dem Vorwurf der Vergewaltigung vor dem Landgericht Hamburg. Eine Fortsetzung des Verfahrens ist angesetzt. (mp)