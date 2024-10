200.000 in Hamburg haben das kostenlose Deutschland-Ticket schon

Alle Nahverkehrsmittel in Deutschland gratis nutzen? Dieses Angebot des Hamburger Senats für Schüler kommt besser an als erwartet. Nahezu alle haben es gebucht – und die Stadt muss nun mehr zahlen.

In den ersten zwei Monaten des neuen Schuljahres haben sich rund 200.000 Hamburger Schüler ein Deutschlandticket zum Nulltarif bestellt. Somit haben nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) 94 Prozent der Berechtigten von dem Angebot des rot-grünen Senats Gebrauch gemacht. Anspruch auf die kostenfreie Online-Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland haben 213.000 Jungen und Mädchen in Hamburg. 108.000 von ihnen hatten bereits vor Einführung des Gratis-Tickets ein ermäßigtes Abonnement zum Preis von 19 Euro monatlich.

Nachfrage sprengt die Erwartungen, aber auch die Kassen des Senats

Der Senat ging bei der Einführung des kostenlosen Angebots zum 1. September davon aus, dass etwa 80 Prozent von ihnen, also 168.000 Schüler, das Ticket bestellen würden. Diese Erwartung ist nun deutlich übertroffen worden. Die Neuregelung hatte den Steuerzahler in diesem Jahr fast 14 Millionen Euro zusätzlich kosten sollen. Für das nächste Jahr kalkulierte der Senat auf Grundlage des 49-Euro-Preises für ein reguläres Ticket mit knapp 99 Millionen Euro. Jetzt muss der Senat Geld drauflegen, da er dem HVV die Kosten für jedes bestellte Ticket erstatten muss. Außerdem wird das Ticket ab Januar neun Euro teurer.

Ende September hieß es in einer offiziellen Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsabgeordneten Rosa Domm: „Wie bereits von Senatsmitgliedern kommuniziert, hält der Senat weiterhin, unabhängig vom neuen Preis für das Deutschlandticket, an seinem Angebot des kostenlosen Deutschlandtickets für Hamburgs Schüler:innen fest.“ Wie hoch die Mehrkosten sein werden, kann Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) noch nicht sagen. Er zeigte sich aber erfreut, dass so viele Schüler das Ticket in Anspruch nehmen. (dpa/mp)