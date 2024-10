So viel ist schon jetzt sicher: Es handelt sich um die verrückteste Steueraffäre der letzten Jahrzehnte: Über Graf Gregor von Bismarck, Ururenkel des legendäre Eisernen Kanzlers, und seine einsame reetgedeckte Hütte im Sachsenwald zerreißt sich seit zwei Wochen die halbe Nation das Maul. Nun gibt es neue Details zu der Affäre: So wurde bekannt, dass nicht nur drei, sondern sogar fünf Töchterfirmen der Hamburger Luxcara-Gruppe zu den Unternehmen zählen, die offiziell dort ihren Sitz haben, wo sich Fuchs' und Has' gut' Nacht sagen. Was daran politisch so brisant ist? Die Luxcara-Gruppe, spezialisiert auf Erneuerbare Energien, ist beim Bau des geplanten Elektrolyseurs zur Erzeugung von Wasserstoff in Moorburg wichtiger Projektpartner der städtischen Hamburger Energiewerke. Erst im Sommer hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Gemeinschaftsunternehmen mit 154 Millionen Euro gefördert. Geld vom Staat nehmen, aber dann bei der Gewerbesteuer tricksen? Passt das zusammen?