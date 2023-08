20.000 Sendungen pro Stunde: Deutsche Post weiht neues Sortierzentrum ein

Nach einjähriger Bauzeit hat die Deutsche Post DHL ihr erweitertes Briefzentrum an der Georg-Heyken-Straße in Hausbruch in Betrieb genommen. Der Anbau soll nicht nur den Postkunden, sondern auch dem Klima zugute kommen.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde der Erweiterungsbau an das bereits bestehende Sortierzentrum angeschlossen. In der neuen Halle erledigten künftig zwei „Multiformatsorter“ die Sortierarbeit, die jeweils bis zu 10.000 Sendungen pro Stunde bearbeiten können. Im gesamten Zentrum werden jährlich rund 215 Millionen Briefe sortiert.

Hausbruch: Erweiterung des Sortierzentrums eingeweiht

Die Harburger Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen begrüßte die Erweiterung als Gewinn für die lokale Wirtschaft. „Darüber hinaus leistet das Briefzentrum mit seiner Photovoltaikanlage und dem Gründach einen Beitrag für das Stadtklima und somit auch zur Erreichung der Hamburger Klimaziele“, so Fredenhagen.

Auf dem Dach des Gebäudes wurde nach Angaben des Unternehmens eine 660 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert, die die Anlage mit Strom versorgt. Sie soll noch bis auf die dreifache Leistung erweitert werden. Am Standort der Post in Hausbruch sind rund 350 Mitarbeiter beschäftigt. (doe)