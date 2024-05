„So eine Notsituation gab es noch nie“: Hilferuf aus Hamburgs Kitas

Der Druck in Hamburgs Kitas steigt. Immer mehr Erzieherinnen und Erzieher klagen über massive Mehrarbeit. Gleichzeitig gibt es einen hohen Krankenstand und hohe Fluktuation. Jetzt haben auf Initiative von Verdi 1853 Beschäftigte eine symbolische Gefährdungsanzeige gestellt.

„So eine langanhaltende Notstandssituation gab es noch nie – es wird von Woche zu Woche schlimmer. Wenn nicht bald etwas passiert, bricht alles zusammen,“ so Martina Meyer, Vorsitzende der Bundesfachgruppe Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit bei Verdi.

Sozialbehörde duckt sich weg auf MOPO-Nachfrage

Verdi nennt den Offenen Brief unter dem Motto „SOS – Kita – Kinder und Beschäftigte gefährdet!“ eine „kollektive Gefährdungsanzeige“, und eine Delegation aus Hamburg wird ihn heute bei der Jugend- und Familienministerkonferenz in Bremen übergeben. Sie ist nicht zu verwechseln mit offiziellen Gefährdungsanzeigen, die Beschäftige direkt bei ihren Vorgesetzten stellen.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Koks-Rausch in Hamburg: Bekenntnisse eines Konsumenten und der Hilferuf der Bar-Betreiber

– Hamburger Hafen: Auslaufmodell oder doch zukunftsfähig?

– Interview: Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube über seinen Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in Moorburg

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Sportchef Bornemann im exklusiven Interview & alles zum Boss-Beben beim HSV

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Auf Nachfrage bei der Sozialbehörde hieß es, man kommentiere grundsätzlich keine offenen Briefe. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) ist auch in Bremen bei der Sitzung. Dort äußerte sich nur die Bremer Ministerin, „Frau Schlotzhauer äußerte sich nicht, das fanden wir sehr schade“, so Michael Stock, bei Verdi in Hamburg zuständig für die Kitas.

Kita-Überlastung bundesweites Problem

In der Zeit von Februar bis Mitte April 2024 unterschrieben bundesweit mehr als 27.000 Leitungs-, Fach- und Ergänzungskräfte der Kitas den Offenen Brief, in dem sie zum Ausdruck bringen, dass es ihnen der Teufelskreis aus Überlastung, Erkrankung, Fluktuation und einer immer dünner werdenden Personaldecke in den Kitas nahezu unmöglich macht, den Auftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder zu erfüllen.

„Wenn mehr als zehn der Beschäftigten eine Gefährdung anzeigen, dann sollten nicht nur die Alarmglocken angehen, dann sollte sofort gehandelt werden!“ sagt Michael Stock und weiter: „Bundesweit sind die Bedingungen nicht optimal. Leider ist Hamburg da keine Ausnahme. Es wird Zeit, dass die Sozialsenatorin handelt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Achtung, Eltern! Erneut Streiks bei Elbkinder-Kitas

„Wir erwarten von den Landesministerinnen und -ministern, dass sie sich bei der Bundesregierung und in ihren jeweiligen Ländern dafür einsetzen, dass Bund und Länder verantwortlich zusammenarbeiten und die Instabilität des Kita-Systems endlich zur Chefsache machen“, betont Christine Behle, stellvertretende Verdi-Vorsitzende.

Dies ist der Forderungskatalog der Beschäftigten: