Achtung, Eltern! Erneut Streiks bei Elbkinder-Kitas

Vergangene Woche gab’s schon die ersten Streiks bei den „Elbkinder“-Kitas, nun kündigt die Gewerkschaft Verdi für Dienstag die nächste Runde an. Es geht um Dumpinglöhne beim Küchen- und Reinigungspersonal. Dementsprechend müssen einige Eltern sich an dem Tag wohl selbst um die Essensversorgung ihrer Lütten kümmern.

„Beisetzung des Rotstifts und Trauerfeier am 7. Mai“ – unter diesem Motto ruft die Verdi die Beschäftigten der „Elbkinder Kita Hamburg Servicegesellschaft gGmbH“ (EKSG) am Dienstag erneut zum Streik. Im März hatte Verdi Hamburg die damaligen Verhandlungen für gescheitert erklärt.

Dumpinglöhne bei gemeinnütziger Gesellschaft

Das letzte Angebot des Arbeitgebers habe mit 13,60 Euro nur 10 Cent über dem allgemeinverbindlichen Lohn der Reinigungsbranche gelegen, so Verdi. „Wir fordern eine angemessene Anhebung der Gehälter um 550 Euro pro Monat.“ Aufgefordert sei auch die Stadt Hamburg, deren Tochtergesellschaft die „Elbkinder“ seien.

Vor der Geschäftsstelle an der Oberstraße (Harvestehude) wollen die Beschäftigten am Dienstag in schwarzer Trauerkleidung den Rotstift symbolisch beerdigen. Den hatte die gGmbH zuletzt aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten angesetzt.

Auch vergangene Woche war schon gestreikt worden. In einigen Kitas wurden die Eltern im Vorfeld informiert, dass sie ihre Kleinen selbst mit Essen versorgen müssen, andernorts wurden externe Anbieter hinzugezogen. So soll es auch diese Woche laufen, hieß es. (mp)