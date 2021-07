1700 Quadratmeter mitten in Hamburg: So sieht der größte Aldi des Nordens aus

Ottensen –

Zwischen Dresden und Flensburg betreibt Aldi Nord gut 2200 Filialen – und direkt am Altonaer Bahnhof hat am Donnerstag das größte Geschäft von allen eröffnet. Auf knapp 1700 Quadratmetern präsentiert sich hier der Discounter ab sofort.

Vorweg – viel mehr Produkte als in einer „normalen“ Filiale, die nur etwa halb so groß ist wie der neu eröffnete Markt an der Scheel-Plessen-Straße, gibt es hier jetzt auch nicht. Aber alles ist viel großzügiger präsentiert und die Gänge sind extrem breit – passend zur aktuellen Corona-Abstandsregel!

Größter Aldi Hamburgs hat am Bahnhof Altona eröffnet

Außerdem gibt es sieben Kassen und einen zwölf Meter langen Convenience-Bereich mit Snacks oder Fertiggerichten. Drei „Inseln“ für Obst und Gemüse sind heute bei neueren Aldi-Filialen ja beinahe schon Standard. Und zur Eröffnung gab es in Altona sogar Kletterrosen im Topf zu 7,75 Euro.

Der Eingangsbereich des neuen Mega-Aldis in Ottensen ziert ein Hamburg-Motiv. Röer Foto:

Aldi-Verkaufsleiterin Miriam Bartels ist jedenfalls ziemlich zufrieden mit dem neuen Altonaer „Super-Aldi“ in den ehemaligen Räumen von „Conrad“-Electronic. Sie sagt: „Mit der Neueröffnung gehen wir einen weiteren großen Schritt in die Zukunft.“

Da fällt das Abstandhalten mal richtig leicht: Die Gänge im neuen Aldi-Markt am Altonaer Bahnhof sind mega-breit. Röer Foto:

Tatsächlich ist die Zeit der kleinen und engen Aldi-Märkte mit den lieblos in Pappkartons „präsentierten“ Waren nun wohl endgültig vorbei. Weit mehr als fünf Milliarden Euro hat Aldi Nord in die Frische-Kur für seine Geschäfte gesteckt.