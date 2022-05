15-Punkte-Plan: Wie wird das Leben in Hamburg besser für Senioren?

Hamburg soll seniorenfreundlicher werden! Das findet die Hamburger CDU und hat einen 15-Punkte-Plan entwickelt, der für eine seniorengerechte Stadt sorgen soll. Wie der Plan aussieht, erklärt die MOPO.

Mehr bezahlbare Wohnprojekte für Senioren, barrierefreie Straßen und Gehwege und eine Nahversorgung für den täglichen Bedarf – das sind unter anderem Vorschläge für ein seniorenfreundlicheres Hamburg.

Hamburg: Unterstützung im digitalen Bereich

Auch beim Thema Digitalisierung fordert die CDU Unterstützung. Es sollen Anlaufstationen für ältere Menschen geschaffen werden, an denen Unterstützung im digitalen Bereich zum Beispiel bei Online-Formularen oder Dokumenten angeboten werden soll.

Zudem sollen auch Rentner eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Das Thema des 15-Punkte-Plans wird in einer Sitzung am 1. Juni behandelt. (sd)