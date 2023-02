Gas und Bremse verwechselt und in einer Hauswand gelandet – wann immer von solchen Unfallhergängen zu lesen ist, saß häufig ein Rentner am Steuer. Die Fahrtüchtigkeit nimmt bei vielen Menschen mit dem Alter ab. Jetzt gibt es die Idee, Senioren die Entscheidung zur Abgabe ihres Führerscheins schmackhafter zu machen. Und zwar mit Gratis-ÖPNV-Tickets! Lesen Sie mehr mit MOPO+ - jetzt vier Wochen lang für nur 99 Cent testen!

Gas und Bremse verwechselt und in einer Hauswand gelandet – wann immer von solchen Unfallhergängen zu lesen ist, saß häufig ein Rentner am Steuer. Die Fahrtüchtigkeit nimmt bei vielen Menschen mit dem Alter ab – die Hamburger CDU will es Senioren nun erleichtern, ihren Führerschein abzugeben. Und zwar mit Gratis-ÖPNV-Tickets!

Einmal erworben, bleibt er meist für immer: der Führerschein, für viele Deutsche die heilige Lizenz zur Freiheit. Die Abgabe fällt da verdammt schwer, gerade auch betagteren Verkehrsteilnehmern. Wer gesteht sich denn schon gerne ein, etwas nicht mehr zu können und beschneidet sich gleichzeitig einer jahrzehntelang erprobten Mobilitätsmöglichkeit? Leider wäre es aber in nicht wenigen Fällen wohl die klügere Wahl, sich nicht mehr in ein Auto zu setzen, wenn das Alter seine Spuren bei der Reaktionszeit oder Sehfähigkeit hinterlassen hat. Die Polizei Hamburg beschäftigt nicht grundlos seit einigen Jahren einen Seniorenbeauftragten für Verkehr.

Wer seinen Führerschein abgibt, fährt ein Jahr lang gratis

Um Senioren den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu erleichtern, hat die CDU nun einen Vorschlag ausgearbeitet, über den kommende Woche in der Bürgerschaft abgestimmt werden soll. So schlägt die Fraktion rund um den verkehrspolitischen Sprecher Richard Seelmaecker vor, die Führerscheinabgabe mit einer Art einjährigem Gratis-HVV-Ticket zu belohnen. Nutznießer sollen Menschen über 70 Jahre sein, die dauerhaft ihren Führerschein eintauschen möchten. Sie sollen „ein jährliches Mobilitätsbudget, das im Wert mindestens einem Jahr einer Gesamtnetzkarte des HVV entspricht und in allen öffentlich zugänglichen Verkehrsmitteln der Hansestadt genutzt werden kann“ erhalten. „Wir möchten als CDU einen Anreiz schaffen für unsere Senioren, freiwillig gegebenenfalls auf ihren Führerschein zu verzichten und durch ein kostenloses Jahresticket den ÖPNV zu nutzen“, so Seelmaecker.

Ein ähnliches Konzept gibt es bereits in Baden-Württemberg seit einigen Monaten. Dort bekommen Führerschein-Weggeber ab 65 Jahren ein kostenloses Jahresticket für den ÖPNV.

So steht die Verkehrsbehörde zu dem Vorschlag

Die Hamburger Verkehrsbehörde um Senator Anjes Tjarks (Grüne) will auf Nachfrage der MOPO zwar nicht näher auf den Vorschlag der Opposition eingehen, lehnt ihn aber auch nicht explizit ab. „Alternativen zum privaten Pkw gerade auch für Seniorinnen und Senioren noch attraktiver zu machen, ist ein wichtiges Anliegen der Behörde und Ziel der Mobilitätswende in Hamburg“, so Sprecher Dennis Krämer. Man habe bereits bei der Seniorenkarte in der Vergangenheit die Sperrzeiten (Senioren dürfen jetzt zu jeder Tageszeit mit ihrem Ticket fahren) abgeschafft und arbeite an barriereärmeren Haltestelle. „Weitere Initiativen werden hier zukünftig sicher noch folgen.“

HVV kann der Idee nicht allzu viel abgewinnen

Offen skeptisch zeigt sich dagegen der HVV. Zum einen sei die Seniorenkarte bereits für Menschen ab 63 Jahren zu einem Sonderpreis (54 Euro/Monat) verfügbar. Zum anderen „sollte aber auch bedacht werden, dass eine weitere Preissenkung oder ein kostenloses Ticket nur für (ehemalige) Führerscheininhaber gerade jene benachteiligt, die schon immer umweltfreundlich unterwegs waren“, so Sprecher Rainer Vohl. Man begrüße aber selbstverständlich Ideen, um noch mehr Senioren zum Umstieg zu bewegen.

Die Seniorenkarte wird derzeit von 55.000 Personen bezogen – in Hamburg leben mehr als 300.000 Menschen im Alter über 65 Jahren.