14 Jahre alte Hamburgerin war mehr als einen Monat lang verschwunden

Nach dem Teenager hatte die Polizei schon seit mehr als einem Monat gesucht. Nun wurde die 14-Jährige „wohlbehalten in Hamburg-Harburg angetroffen“, wie die Ermittler mitteilen.

Die junge Harburgerin war am Pfingstmontag verschwunden. Noch ein paar Tage lang gab es unregelmäßig telefonischen Kontakt mit ihr, der dann aber abriss. Seit dem 9. Juni fahndete das Landeskriminalamt dann öffentlich nach der Jugendlichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bombenentschärfung: Warum wurden die Altenheime nicht evakuiert?

Knapp einen Monat später der Erfolg: „Die 14-Jährige konnte gestern Abend wohlbehalten in Hamburg-Harburg angetroffen und in Gewahrsam genommen werden“, so eine Polizeisprecherin. Inzwischen befinde sie sich wieder in der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. (mp)