120 Millionen-Investition: Der XXL-Bildungsbau in Hamburgs City

Ganze 3900 Auszubildende sollen mal dort lernen, wo im Stadtteil Borgfelde gerade ein riesiger Campus für die Berufliche Bildung gebaut wird. Zum Richtfest am Samstag kamen nicht nur der Bürgermeister und die Bausenatorin, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Mit diesem Campus aus Berufsschulen und Beruflicher Hochschule gelingt es, die Berufsausbildung als etwas Wertvolles und Wichtiges hochzuhalten. An welchen Orten in Deutschland findet man schon neu gebaute Berufsschulen, die architektonisch mit Hochschulen mithalten können?“, sagte der Kanzler unter anderem beim Richtfest am Samstag am Ausschläger Weg.

So soll der Gebäudekomplex am Ausschläger Weg mal aussehen. (Visualisierung) Schulbau Hamburg So soll der Gebäudekomplex am Ausschläger Weg mal aussehen. (Visualisierung)

Tatsächlich wird der Gebäudekomplex außergewöhnlich groß im Vergleich zu anderen Beruflichen Bildungszentren. Neben der Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH) werden hier zwei berufsbildende Schulen, eine Mensa, zwei Sporthallen, ein Audimax, eine Bibliothek und ein Wohnheim für insgesamt 180 Auszubildende Platz finden. Das ganze soll 120 Millionen Euro kosten und Mitte 2026 fertiggestellt werden. Scholz hatte die Gründung der BHH mit angestoßen.

„Heute ist ein großer Tag für die Berufliche Hochschule Hamburg. Mit dem Richtfest des neuen Campus blicken wir in eine erfolgsversprechende Zukunft unserer noch jungen Hochschule. Viele Studierende werden hier eine akademische Ausbildung in modernsten Lehrräumen erhalten und sogar wohnen, essen und Sportangebote nutzen können“, so Prof. Dr. Insa Sjurts, Präsidentin der BHH. (prei)