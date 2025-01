Zerfallende Gebäude und eine große Sandfläche – das ist alles, was von der ehemaligen Holsten-Brauerei in Altona übrig ist. Der angeschlagene Adler-Konzern versucht, das Gelände seit mehr als einem Jahr teuer zu verkaufen. Vor Kurzem sollte das Altonaer Filetstück erneut Investoren schmackhaft gemacht werden – dabei nimmt man es mit den Quadratmetern wohl nicht so genau. Das letzte Wort beim Verkauf könnte am Ende aber noch jemand anderes haben.