100 Jahre SPD in Rahlstedt – da kommt sogar der Kanzler zum Feiern

Normalerweise herrschen keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, wenn sich die Mitglieder der SPD Rahlstedt treffen. Bei einer Jubiläums-Feier am Samstagnachmittag zum hundertjährigen Bestehen des Ortsvereins verwandelte sich eine Grundschule des Stadtteils jedoch in ein Who is Who der Politik – unter ihnen Bürgermeister Peter Tschentscher, Finanzsenator Andreas Dressel, Sozialsenatorin Melanie Leonhard und Aydan Özoguz, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sogar der Bundeskanzler war vor Ort und schwelgte mit den anderen Gästen in Erinnerungen.

„Unseren Rahlstedter Bundeskanzler“ nennen die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Olaf Scholz liebevoll. Denn der heute 64-Jährige wuchs in Rahlstedt auf, ging dort auf die Grundschule Großlohering und wurde 1975 Mitglied in der Rahlstedter SPD. Am Samstagnachmittag ab 17 Uhr war er zurück an seiner alten Schule – eingeladen, um mit den alten Genossen 100 Jahre SPD zu feiern.

Hamburg: Olaf Scholz feiert dem dem Rahlstedter Ortsverein Jubiläum

Der Vorsitzende Günter Frank (76) führte die Gäste zunächst auf einem schnellen Ritt durch die Geschichte der Rahlstedter SPD: Gründung 1922, Weimarer Republik, NS-Zeit, 68er-Revolution und linke Gegenkultur. Frank kennt Scholz seit Beginn von dessen SPD-Karriere: Als der 17-jährige Lockenkopf mit Lederjacke Mitglied wurde, war Frank 29 Jahre alt und wie heute Vorsitzender.

Die SPD Rahlstedt feiert 100-jähriges Jubiläum Auch ihr prominentestes Mitglied kam zur Gratulation: Bundeskanzler @olafscholz dankt den Mitgliedern seines Heimatdistrikts für ihr Engagement & wirft einen Blick auf 100 Jahre sozialdemokratischer Geschichte im Hamburger Osten. pic.twitter.com/yoTtonm8vT — SPD Hamburg (@spdhh) September 17, 2022

Olaf Scholz ist am vergangenen Samstagabend wieder einer von ihnen und erzählt launige Anekdoten aus seinen Rahlstedter Politikanfängen. Doch er ist auch Bundeskanzler – und geht in seiner Rede auf die derzeitigen Probleme, wie den Krieg in der Ukraine oder die Energiekrise, ein.

Einen großen Moment haben anschließend die ganz Kleinen: Acht Schüler der Grundschule Großlohering dürfen mit Scholz auf der Bühne sitzen und Fragen stellen. Sie wollen wissen, ob ihr Kanzler Tiere und Kinder möge und ob er ein Lieblingstier habe. Zu ihrer Erleichterung mag er beides; Kinder und Tiere. Bei Letzteren vor allem Katzen, da er selbst mal eine hatte. Die knapp 120 Gäste sind begeistert, wie der Vorsitzende Günter Frank später erzählt. Ihr „Rahlstedter Kanzler“ hat sie nicht enttäuscht.