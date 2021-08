„Wellness-Center“ ab 18: Hamburgs größtes Bordell wird zum Beachclub

Hammerbrook –

Das „Babylon“ – Hamburgs größtes Bordell – wird zum Beachclub. Das bestätigte Betreiber Carsten Marek der MOPO. Am Freitag soll die Eröffnung sein.

Erst am Dienstag hatte die MOPO exklusiv über die dauerhafte Schließung des Bordells an der Süderstraße berichtet. Das „Babylon“ war 2010 eröffnet worden. Zeitweise schafften hier fast 100 Frauen an. Doch das Rotlicht-Milieu befand sich schon vor Corona in der Krise. Und im März kam es dann wegen der Pandemie zur Schließung.

„Wir kämpfen ums nackte Überleben“, sagt Carsten Marek. Deswegen jetzt die Neueröffnung als „Beach Wellness Center“.

Ehemaliges Hamburger Bordell „Babylon“ wird zum Beachclub

So sah es im ehemaligen Hamburger XL-Bordell „Babylon“ vor dem Umbau aus. Ruega Foto:

Mehr als 20 Tonnen Sand sind verteilt, Liegen aufgestellt. Über eine Großbildleinwand sollen Musikvideos laufen und im Pool sprudelt ein Springbrunnen. Marek will zehn Euro (inklusive eines Softdrinks) verlangen.

Das könnte Sie auch interessieren: Carsten Marek: Der Kiez-Pate packt aus – Teil 1 und Teil 2

Obwohl es keinen käuflichen Sex gibt, ist der Eintritt erst ab 18 erlaubt. Marek: „Wir hoffen auf viele neugierige Gäste, die sich einmal ein Ex-Bordell anschauen wollen.“