„Dinner for One“: Seit diesem Tag gehört der Kult-Sketch zu Silvester

Ein Jahr lang mussten die Fans auf Miss Sophie und Butler James warten, doch heute ist es wieder so weit. Pünktlich zu Silvester schicken vor allem die dritten Programme den Sketch-Klassiker „Dinner for One oder der 90. Geburtstag“ auf Sendung. Ob Schauspieler Freddie Frinton auch im wahren Leben dem Alkohol zugetan war, was es mit dem Tigerfell auf sich hat, lesen Sie hier.



1. So ist der Sketch „Dinner for One“ entstanden



Das Stück schrieb der britische Autor Lauri Wylie in den zwanziger Jahren. Moderator Peter Frankenfeld und Regisseur Heinz Dunkhase entdeckten die Schauspieler Freddie Frinton und May Warden mit dem Stück in England – und holten sie in die Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“. Am 8. Juli 1963 wurde der 18-minütige Sketch des NDR in Lokstedt aufgezeichnet.

2. Seit diesem Tag gehört „Dinner for One“ zu Silvester



Nach der Aufzeichnung verschwand der Sketch im Archiv. Erst am 31. Dezember 1972 ging er wieder auf Sendung – seitdem regelmäßig.



3. Dieses Menü serviert Butler James Miss Sophie



Zu ihrem 90. Geburtstag hat Miss Sophie ihre (toten!) Freunde eingeladen. Es gibt Mulligatawny Suppe, dazu trockenen Sherry. Dann Schellfisch, als Getränk Weißwein. Es folgt Huhn, dazu Champagner. Zum Obstsalat kommt Portwein.



4. Wer spielt Miss Sophie und Butler James?



Von May Warden schwärmten alle als echter englischer Lady. Sie starb 1978. Freddie Frinton hatte typisch englischen Humor und liebte Tee. Er starb 1968 mit 57 Jahren an einem Herzinfarkt.



5. Trank Butler James auch im wahren Leben gern?



Nein, Freddie Frinton rührte nie Alkohol an. In den Gläsern auf der Bühne war Saft.

6. Wo guckt man den Sketch außer in Deutschland noch?



In Australien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden, Südafrika und in der Schweiz. In England wurde der Sketch erstmals vor einem Jahr gezeigt.



7. Wer ist die Frau, die sich im Zuschauerraum scheckig lacht?



Zu hören ist Sonja Göth, die Frau des Oberbeleuchters. Sie lachte so sehr, dass der Aufnahmeleiter mit Rausschmiss drohte. Das Publikum bestand aus NDR-Leuten.



8. Das sind die Sendetermine von „Dinner for One“ an Silvester

Als erstes läuft der Sketch um 12.00 Uhr im NDR (Plattdeutsche Version). Um 15.45 Uhr ist er nochmal im NDR und um 15.50 im Ersten zu sehen. Alle weiteren Sendetermine von „Dinner for One“ lesen Sie hier.

9. So hoch ist der Schaden, den Butler James anrichtet

Im vergangenen Jahr hat die Allianz mal ausgerechnet, wie hoch der Schaden ist, den der Butler in seinem Brausebrand anrichtet. Für die Reinigung der Tischdecke, die Säuberung des Fußbodens und die Reparatur des Tigerfells kämen rund 2120 Euro zusammen.

10. Was hat es mit dem Tigerfell auf sich?

Eigentlich wollte der NDR, dass Butler James über ein bereits vorhandenes Eisbärenfell stolpert. Doch der Kopf war ihm zu groß, er brachte ein Tigerfell mit. Das gute Stück, über das er elf Mal stolperte, existiert sogar noch! Derzeit ist es in Bonn im „Haus der Geschichte“ zu sehen. Es ist ein Exponat in der Ausstellung „Very British“, die noch bis März 2020 läuft.