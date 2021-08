„Caravanboot“ : Tchibo verkauft schwimmenden Wohnwagen – Nachfrage ist riesig

Camping am und – tataaa! – auf dem Wasser, das verspricht das „Caravanboot“: Die stylishe Kombi aus Hausboot und Wohnwagen gibt es derzeit im Tchibo-Onlineshop. Billig ist der schwimmende Campertraum nicht: 100.000 Euro kostet die günstigste Ausführung. Trotzdem ist das Interesse gigantisch.

Solange das Caravanboot auf seinem Anhänger liegt, kann es wie ein Wohnwagen von Campingplatz zu Campingplatz gezogen werden. Der Clou: Ohne den Anhänger verwandelt es sich in ein Hausboot mit gemütlichem 15-PS-Motor, für den man auf Binnengewässern nicht einmal einen Bootsführerschein braucht. Die Idee zu dem Amphibien-Fahrzeug für die Freizeit stammt aus Australien.

Tchibo-Caravanboot: Hier wird es gebaut

Die Ausstattung: Modern und lichtdurchflutet dank riesiger Panoramafenster. Es gibt eine Küche, Dusche und WC und Schlafplätze für vier Personen. Die Krönung: das große Sonnendeck, das sich über die gesamte Länge von sieben Metern zieht.

Gebaut wird das Wohnwagen-Boot von der Deutschen Composite GmbH auf der Kiebitzberg-Werft in Havelberg (Sachsen-Anhalt). Alles in Handarbeit, was nicht nur den Preis, sondern auch die lange Lieferfrist von bis zu zehn Monaten erklärt. Wer über Tchibo kauft, bekommt bis zu 8.500 Euro Rabatt.

Trotz des Luxuspreises ist die Nachfrage nach den Caravanbooten „unglaublich hoch“, wie Helen Rad, Sprecherin des Hamburger Unternehmens Tchibo, gegenüber der MOPO bestätigt. Corona hat Camping ganz neue Fans verschafft: „Momentan sind viele Menschen lieber in heimischen Gefilden unterwegs,“ so die Sprecherin. Und das offenbar gerne abwechselnd zu Lande und zu Wasser. (ste/vs)