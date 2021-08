„Anfrage ist ernst gemeint“: Veggie-Metzger will in Fleischverband aufgenommen werden

Kann ein Hersteller von vegetarischen Produkten Mitglied in einem Fleischverband werden? Der holländische Landwirt Jaap Korteweg will es wissen und bewirbt sich mit seiner Marke „The Vegetarian Butcher“, die zu Unilever gehört und ihren Sitz in Hamburg hat, gleich bei zwei Verbänden.

Der größte Metzger der Welt mit pflanzenbasiertem Fleischersatz will er werden: Jaap Korteweg hat große Pläne. Und damit das gelingen kann, bewirbt er sich mit seiner Veggie-Marke beim Deutschen Fleischerverband und beim Bundesverband der Fleischwarenindustrie um eine Mitgliedschaft. Der erste Schritt ist bereits getan: Vergangene Woche ging die Interessensbekundung für eine Bewerbung an die beiden Verbände.

Hamburg: Veggie-Metzger will in Fleischverband

Der Landwirt hat es sich zum Ziel erklärt, die Zukunft der Fleischindustrie mitzugestalten. „Die traditionellen Fleischverarbeiter und The Vegetarian Butcher verbindet die Liebe zum Fleisch – nur sind mein Team und ich überzeugt, dass wir für das perfekte Fleisch Tiere durch pflanzenbasierte Zutaten ersetzen können“, erklärt Jaap Korteweg.

Durch die Mitarbeit bei traditionellen Verbänden der Fleischwirtschaft sollen Verbraucher und die fleischverarbeitende Branche auf den Weg zu einer neuen Art des Fleischgenusses gebracht werden, heißt es. „Die Anfrage ist ernst gemeint“, betont der Markengründer. „Wir sind überzeugt, dass wir in der Breite eine Veränderung bewirken können, indem wir alle Fleischliebhaber dazu einladen, sich uns anzuschließen und unser vegetarisches Fleisch zu probieren.“

„The Vegetarian Butcher“ macht Bewerbung öffentlich

Unterstützend zur offiziellen Anfrage veröffentlichte die Marke, die bereits seit 2010 vegetarische Fleischalternativen anbietet, ein Bewerbungsvideo über soziale Kanäle wie YouTube und Instagram. Darin erklärt und begründet der holländische Firmengründer sein Vorhaben.

Wie der Bewerbungsprozess ausgeht, darüber will „The Vegetarian Butcher“ seine Konsumenten in den sozialen Medien und über seinen Newsletter auf dem Laufenden halten.

Mitgliedschaft möglich? Das sagen die Fleischverbände

Beim Deutschen Fleischerverband stehen die Chancen auf eine Mitgliedschaft nicht besonders gut. „Der Deutsche Fleischerverband vertritt ausschließlich die Interessen von Handwerksbetrieben. International aufgestellte Konzerne sowie deren Marken und Firmierungen gehören nicht zu unseren Mitgliedern“, erklärte ein Verbandssprecher auf MOPO-Anfrage. „Wir halten eine Mitgliedschaft daher nicht für möglich.“ (mhö)