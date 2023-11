Wintermärchen am Fanny-Mendelssohn-Platz: Festlicher Markt im Herzen Eimsbüttels

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Der Weihnachtsmarkt Osterstraße öffnet endlich wieder seine Tore vom 23. November bis einschließlich 30. Dezember 2023 auf dem bunt geschmückten Fanny-Mendelssohn-Platz in Hamburg Eimsbüttel. Vor der MUGGELBUDE wird es dann wieder so richtig gemütlich, der Duft von Nelken, Kardamom und Zimt führt in das skandinavisch anmutende Hüttendorf und lädt zu einer entspannten Vorweihnachtszeit im Viertel ein. Strahlender Kerzenschein, glitzernde Lichter, ein gemütliches Lagerfeuer und eine überdachte Lounge sorgen für hyggelige Heimeligkeit und eine hohe Aufenthaltsqualität.

Vor allem Kinderaugen strahlen beim Anblick des bunten Karussells und ein umfangreiches Programm rund um Puppentheater und zahlreichen Bastelangeboten erfreut die kleinen Gäste. Immer mittwochs von 16 – 18 Uhr ist Hexe Knickebein zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Osterstraße, sonntags überrascht Krefts Puppenbühne mit Weihnachtsgeschichten für die ganze Familie.

Wechselnde Singer-Songwriter*innen sorgen jeweils Montagabend für festliche Stimmung. Freitags und samstags legen DJs auf und läuten die Adventswochenenden feierlich ein. Wer selbst sein musikalisches Können präsentieren möchte, ist jeden Donnerstag herzlich eingeladen zum Weihnachtslieder singen mit Claas Vogt. Aktuelle Programmhinweise finden sich auf der Website www.weihnachtsmarkt-osterstrasse.de sowie auf den Social Media Kanälen @weihnachtsmarkt.osterstrasse und @weihnachtsmarkt_osterstrasse.

Anlässlich der besonderen NDR-Benefizaktion HAND IN HAND FÜR NORDDEUTSCHLAND öffnet der Weihnachtsmarkt Osterstraße am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2023, seine Türen. Der gesamte Erlös des Tages wird gespendet.

Der Markt findet in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Osterstraße e.V. statt.