Weihnachtsmarkt St. Petri: Märchenhaft, nordisch und familiär

Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt St. Petri zählt zu Hamburgs beliebtesten Basaren der Vorweihnachtszeit und verzaubert seine Besucher bereits seit vielen Jahren.

Vom 18. November bis zum 30. Dezember 2021 erwartet die Besucher rund um die St. Petri Kirche ein wunderschön gestaltetes Marktidyll. Dass man sich hier mitten in Hamburgs City befindet, möchte man in dieser Weihnachtsoase kaum glauben. Wenige Schritte vom Innenstadt-Trubel entfernt genießt man hier einen winterlichen Spaziergang mitten in der Großstadt in wohltuend ruhiger Atmosphäre.

Das Grün der Tannen harmoniert mit den rustikal wirkenden, in warmes Licht getauchten Holzhütten, die dem Weihnachtsmarkt St. Petri ihr nordisches Flair verleihen. Ob im Kreise der Familie oder mit Freunden und Kollegen – ein Bummel durch die Weihnachtswelt lohnt sich für Groß und Klein. Die große Auswahl an hochwertigen Spielzeugen, herausragendem Kunsthandwerk und festlichen Dekorationsartikeln lässt Träume aller Generationen wahr werden. Und aus den Gourmetküchen wehen die verlockenden Düfte von Heißgetränken und Speisen, welche die Geschmacksknospen in Weihnachtsstimmung bringen. Dieser Weihnachtsmarkt lädt zum Schnuppern, Schlemmen, Stöbern und Staunen ein.

Öffnungszeiten:

18. November bis 30. Dezember 2021 (am 21.11. und 25.12. geschlossen, am 24.12. bis 14:00 Uhr geöffnet)

tägl. 10.30 bis 21 Uhr – Gastronomie bis 23 Uhr

Bitte beachten Sie, dass sich die Gastronomie-Betriebe in einem abgesperrten, sogenannten 2-G-Bereich befinden. In diese Bereiche können Sie aufgrund der in Hamburg geltenden Corona-Eindämmungsverordnung nur mit einem Nachweis über Ihren vollständigen Impfschutz oder über Ihre Genesung eintreten. Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von dieser Einschränkung befreit.