Weihnachtsmarkt Osterstraße: Der nachhaltige Kulturmarkt

Wenn der zentrale Glühweinstand Muggelbude heißt, sagt es viel über die Gemütlichkeit des Marktes aus. Skandinavische Weihnachtshäuser, viele Kerzen, strahlende Lichter, überdachte Sitzmöglichkeiten, Stehtische und zwei offene Scheunen sorgen für hyggelige Behaglichkeit und hohe Aufenthaltsqualität.

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes im Herzen von Eimsbüttel entwickeln den Weihnachtsmarkt seit 2019 Stück für Stück in eine nachhaltige und inklusive Zukunft. In einer Skandinavischen Hütte wird ein Spülservice für Porzellanteller und Besteck angeboten. Die Besonderheit: Das Geschirr ist recycelt und der Service kostenfrei. Lokale Anbieter, Zeltüberdachungen, barrierefreie Sanitärräume und das Beziehen von Ökostrom – alles Maßnahmen, damit sich Besucher*innen noch wohler fühlen sollen.

Täglich gibt es Kulturveranstaltungen. Die Familien freuen sich auf die Hexe Knickebein, gemeinsames Weihnachtsliedersingen, Trudes Bastelstube und ein klassisches Kasperl-Theater, sowie weitere Aktionen. „After Work“ unterhalten wechselnde Singer- Songwriter und lokale DJs. Der Markt beherbergt fünf Speisestände und zwei Glühweinstände mit einem großen Sortiment an Heißgetränken – natürlich auch alkoholfrei.

17. Weihnachtsmarkt Osterstraße am Fanny-Mendelssohn-Platz vom 17.11.2022 bis 30.12.2022, Mo – Mi 12-21 Uhr, Do – Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr, Ruhetage 24. – 26.12.