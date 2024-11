Klein, fein, hyggelig – der Weihnachtsbummel Eppendorf

Bereits zum 16. Mal wird der Marie-Jonas-Platz im Zentrum Eppendorfs Schauplatz des kleinen, aber feinen Weihnachtsbummels. Vom 21. November bis hinein in die Verlängerung nach den Feiertagen bis 30. Dezember hält der familiär charmante kleine Weihnachtsmarkt allerlei Leckereien für Groß und Klein bereit. Der Weihnachtsengel stattet dem Markt regelmäßig Besuch ab, darüber hinaus gibt es für die Kleinen ein wirklich üppiges Programm an Musik, Spaß & Entertainment. Kleiner Markt, aber oho!

Zentrale Anlaufstelle auf dem Marie-Jonas-Platz ist die gemütliche Punsch-Hütte, der „Glühwurm“, der viele Eppendorferinnen und Eppendorfer mit klassischem Winzer-Glühwein, weißem Bodden-Punsch oder hausgemachtem Apfel-Punsch mit Mandeln und Rosinen oder heißer Schokolade versorgt. Währenddessen drehen die Kleinsten ihre obligatorische Runde auf dem neuen Weihnachts-Kinder-Karussell und naschen frisch zubereitete Crêpes.

Weihnachtsmarkt 2024 in Eppendorf: Genuss für Leib und Seele

Kulinarisch versprechen winterliche Klassiker, die an kalten Tagen schön wärmen, einen Genuss für Leib und Seele: Grill-Spezialitäten, Crêpes, Handbrot, heiße Schmalzkuchen, Grünkohl – aber auch moderne Variationen winterlicher Küche sind mit dabei. Gastronomen aus dem Stadtteil wie das syrische Bistro „Le Levant“ – frisch gekürter Sieger der Hamburg-Ausgabe von „Dein Lokal, Mein Lokal“ – sind ebenso mit am Start wie mexikanisches Street Food. Fair und ökologisch hergestellte Speisen werden ebenso angeboten wie klassische Weihnachtsleckereien und Vegetarisches.

bergmanngruppe

Strahlende Kinderaugen sind vorprogrammiert, wenn ein fröhliches „Ho Ho Ho“ am 6. Dezember auf dem Marie-Jonas-Platz ertönt: Der Nikolaus höchstpersönlich macht nachmittags Halt in Eppendorf und zaubert das ein oder andere Leckerli aus seinem Sack! Auch der Weihnachtsengel schaut vorbei: Immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr wird der Weihnachtsbote die Lütten in seinen Bann ziehen.

Viele Highlights für Kinder beim Weihnachtsmarkt in Eppendorf

Daneben gibt es an ausgewählten Terminen Highlights für die Kleinen: Am 1. Dezember gibt es ein Meet & Greet mit Schneekönigin Elsa und ihren Begleitern Anna & Olaf, Salvatore Sabbatino gibt sich als mobiler Zauberer am 1. und am 22. Dezember die Ehre – und auch Hexe Knickebein gibt ihre beliebten Liederklassiker am 8. Dezember zum Besten. Am 15. Dezember genießen Klein und Groß die Geschichten von und mit Willis Puppentheater.“

bergmanngruppe

In diesem Jahr können Kinder bis 12 Jahre wieder die Zwergenhütte kostenfrei anmieten, um dort Selbstgebasteltes und -gebackenes zu verkaufen und so die Klassenkasse oder Spardose zu füllen. Anmeldungen für dieses Event sind ab sofort möglich bei Estrid Lindø per E-Mail an el@bergmanngruppe.de.

Es weihnachtet in Eppendorf: Wohltätige Charity-Aktionen und Advent im Schuhkarton

Wohltätige Charity-Aktionen, die zugunsten der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. im UKE Geld sammeln, waren immer ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsbummels Eppendorf. In diesem Jahr werden über Spendendosen an den Ständen wieder Gelder für krebskranke Kinder gesammelt. Am Charity Monday, dem 9. Dezember, gehen 50 Prozent der Einnahmen an „Knack den Krebs“.

Außerdem sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, bei der Aktion Advent im Schuhkarton mitzumachen. Wärmendes für den Körper und die Seele sollen weihnachtlich verpackt und bis zum 20. Dezember am Punsch-Stand abgegeben werden. Das Eventteam kümmert sich um die Übergabe der Päckchen an Wohnungslose und Bedürftige.

Öffnungszeiten Weihnachtsbummel Eppendorf: 21. November bis 30. Dezember 2024 (am 24. November, dem Totensonntag, sowie am 24., 25. und 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen), Mo-Do 11-21, Fr und Sa 11-22, So 12-20

Weitere Informationen zum Programm, zum Warenangebot und zu Nachhaltigkeitsaspekten unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de.