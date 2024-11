Wintermärchen am Fanny-Mendelssohn-Platz: Festlicher Markt im Herzen Eimsbüttels

Der Weihnachtsmarkt Osterstraße öffnet vom 14. November bis einschließlich 30. Dezember 2024 seine Tore auf dem bunt geschmückten Fanny-Mendelssohn-Platz in Hamburg Eimsbüttel.

Vor der „Muggelbude“ wird es dann wieder so richtig gemütlich – der Duft von Nelken, Kardamom und Zimt führt in das skandinavisch anmutende Hüttendorf und lädt zu einer entspannten Vorweihnachtszeit im Viertel ein. Strahlender Kerzenschein, glitzernde Lichter und gemütliches Lagerfeuer sorgen für hyggelige Heimeligkeit und eine hohe Aufenthaltsqualität.

Weihnachtsmarkt Eimsbüttel: Buntes Programm auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz

Vor allem Kinderaugen strahlen beim Anblick des bunten Karussells. Ein umfangreiches Programm rund um Puppentheater und Zauberer Salvatore Sabbatino erfreut die kleinen Gäste, in der Scheune wird es zusätzlich ein Workshop-Angebot für alle Besuchenden geben.

Anlässlich der besonderen NDR-Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ öffnet der Weihnachtsmarkt Osterstraße auch am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2024, seine Türen. Der gesamte Erlös des Tages wird an einen wohltätigen Zweck gespendet.

Aktuelle Programmhinweise finden sich auf der Website www.weihnachtsmarkt-osterstrasse.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Weihnachtsmarktes:

Facebook @weihnachtsmarkt.osterstrasse

Instagram @weihnachtsmarkt_osterstrasse.