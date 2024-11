Charmante und nachbarschaftliche Wintertreffs in Hoheluft, Winterhude und Rahlstedt

Viel Gemütlichkeit und hyggelige Advents-Stimmung – das bieten die drei nachbarschaftlichen Weihnachtsmärkte in Winterhude, Hoheluft und Rahlstedt.

Den Anfang macht in diesem Jahr der Wintertreff Winterhude auf dem Winterhuder Marktplatz, der schon ab dem 14. November neben dem Wochenmarkt Punsch und allerlei Leckereien bietet. An der „Winterhude-Bude“ wird man mit rotem und weißem Winzer-Glühwein, hausgemachtem Apfelpunsch sowie Cranberry-Punsch und heißer Schoki versorgt. Klein und gemütlich und mit Sitzmöglichkeiten ist der Wintertreff optimal für ein abendliches Pläuschchen.

Winterterrassen Rahlstedt: Hyggelige Adventsstimmung in nostalgischen Holzhütten

Auf den Wandseterrassen am Ende der Einkaufsmeile Schweriner Straße entsteht in diesem Jahr nach der Premiere in 2023 wieder ein charmanter Wintertreff im Advent: Ab dem 22. November baut sich mit den Winterterrassen Rahlstedt ein feines, kleines Winterdorf mit nostalgischen Holzhütten auf. Die Winterterrassen verstehen sich als gemütlicher Quartierstreff, in dem es ums gesellige Beisammensein mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden und der Familie geht.

bergmanngruppe

Auf dem Kirchvorplatz St. Markus in Hoheluft öffnet ab dem 26. November die Adventszeit St. Markus. Regional, fair, nachhaltig – das ist die Devise dieses sehr gemütlichen Marktes. Nachhaltigkeit und soziale Aspekte bleiben wichtige Schwerpunkte des familiären, gemütlichen Adventsmarktes. Die Adventszeit St. Markus besticht durch ihr regionales Konzept und die mit Liebe gestalteten Büdchen.

bergmanngruppe

Gerade für die Kleinsten wird es – besonders in Rahlstedt und Hoheluft – viele Programm-Highlights geben: Neben dem Besuch des Nikolaus auf allen Märkten sowie dem nostalgischen Karussell in St. Markus dürfen die Kinder ebenfalls einen eigenen Kinder-Sterne-Baum schmücken – und sich auch auf ein meet & greet mit Schneekönigin Elsa und Olaf freuen. Außerdem ist Willis Puppentheater mit seinen Mitmachstücken dabei – angelehnt ans klassische Kasperletheater und doch ganz eigenständig. Aber auch After-Work-Abende mit Live-Musik gibt es für die Großen. In Hoheluft ist auch die anliegende Kirchengemeinde aktiv, u.a. beim gemeinsamen Adventssingen in der Kirche.

Charity auf Weihnachtsmärkten der bergmanngruppe: „Advent im Schuhkarton“

Fürs leibliche Wohl ist mit einer kleinen Auswahl überall gesorgt. Neben weihnachtlichen Grill-Klassikern bieten diese Märkte auch weitere herzhafte Leckereien, die auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen: Hausgemachter Grünkohl, Pulled Pork oder Beef, verschiedene Variationen von Kraut oder auch mal ein winterlicher Burger sowie viele vegetarische Alternativen. Alle drei Märkte legen ihren Fokus auf eine Vielzahl regionaler, Bio- beziehungsweise fair gehandelter Produkte.

Charity wird – wie auf allen Märkten der bergmanngruppe – großgeschrieben. Unter dem Motto „Advent im Schuhkarton“ sind alle Besucher:innen während der Adventszeit dazu aufgerufen, auf den Märkten am Glühweinstand Geschenkpakete für Bedürftige abzugeben. Hygiene- und Pflegeprodukte sowie warme Accessoires & Seelenwärmendes wie Bilder, Süßes etc. werden traditionell dankend angenommen.

Winterhuder Wintertreff – Öffnungszeiten: ab 14. November,

Mo – Do 15 – 21 Uhr

Fr 15 – 22 Uhr

Sa 12 – 22 Uhr

So 12 – 20 Uhr

Winterterrassen Rahlstedt – Öffnungszeiten: ab 22. November

Mo – Do 15 – 22 Uhr

Fr 15 – 22 Uhr

Sa 12 – 22 Uhr

So 14 – 20 Uhr

Adventszeit St. Markus – Öffnungszeiten: ab 26. November

Mo – Mi 15 – 21 Uhr

Do – Fr 15 – 22 Uhr

Sa 12 – 22 Uhr

So 12 – 21 Uhr

Weitere Informationen zu den Märkten, zu Programminhalten sowie zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de.