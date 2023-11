Lichterglanz am Piazzetta-Ralph-Giordano: Der Ort für festlichen Weihnachtszauber

Der Weihnachtsmarkt Barmbek lädt vom 23. November bis einschließlich 30. Dezember auch in die diesem Jahr auf der Piazzetta-Ralph-Giordano in Hamburg Barmbek zum Verweilen ein.

Die HEISSE FUHLE verspricht wärmende Getränke in dieser kalten Jahreszeit und eine gemütliche Vorweihnachtszeit in einem skandinavisch anmutenden Hüttendorf. Glühweinspezialitäten wie schwarze Apfelbeere aus Tallin und weiße Traube direkt vom Winzer, ein herzhaftes gastronomisches Angebot mit Grünkohl, Bratwurst sowie Crepes lassen keine Wünsche unter den glitzernden Lichtern offen. Das bunte Karussell lässt Kinderaugen strahlen.

Immer mittwochs von 15 – 18 Uhr ist Krefts Puppenbühne zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Barmbek und Salvatore Sabbatino begeistert freitags jeweils ab 18 Uhr die kleinen Gäste mit lustigen Luftballonfiguren.

In Trudes Bastelstube am 02. und 16. Dezember wird gebastelt und sich kreativ ausgetobt – vielleicht entstehen ja die ersten Weihnachtsgeschenke für Familie und Freund*innen? Wechselnde Singer-Songwriter*innen sorgen jeweils Dienstagabend für ordentlich Stimmung. Aktuelle Programmhinweise finden sich auf den Social-Media-Kanälen @WeihnachtsmarktBarmbek und @weihnachtsmarkt_barmbek.