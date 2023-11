Weißerzauber: Weihnachtsmarkt mit Lichterglanz

November bis 29. Dezember – Weihnachtsmarkt „Weißerzauber auf dem Jungfernstieg“

Hamburg, 7. November 2023: 329 Tage ohne Weihnachtsmarkt auf dem Jungfernstieg sind fast vorbei. Vom 23. November 2023 bis zum 29. Dezember 2023 wird auf der Flaniermeile der Hansestadt wieder der Weihnachtsmarkt Weißerzauber auf dem Jungfernstieg mit Lichterglanz, Bratapfelduft und Weihnachtsmelodien die dunkle Jahreszeit erhellen. Schon in wenigen Tagen werden die weißen Pagodenzelte aufgebaut, die Bäume festlich mit mehr als 100.000 LED-Lämpchen geschmückt und die dunkle Innenstadt in eine Meile voller Vorfreude auf das Christfest verwandelt. Der einmalige Blick auf die festlich erleuchtete Innenstadt macht den Weihnachtsmarkt auf dem Jungfernstieg, direkt an der Binnenalster, zu etwas ganz Besonderem. Inmitten des silber-goldenen Farbenspiels finden die Besucherinnen und Besucher auf 600 Metern viele kunsthandwerkliche Produkte, wärmende Wintermode-Accessoires sowie eine große Auswahl an Spielzeug, Schmuck, Porzellan und weihnachtlicher Dekoration. Kulinarisch bietet der Weihnachtsmarkt Weißerzauber auf dem Jungfernstieg die gesamte Bandbreite an Klassikern wie Zimtgebäck, Eierpunsch, geröstete Mandeln, Kaminbrot, Pasta aus dem Käselaib oder gebratene Wurst.

Weißerzauber Jungfernstieg

Gut zu wissen: Der Nikolaus schaut vor seinem nächtlichen Streifzug durch Hamburg schon am 5. Dezember 2023 um 16.00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei, um noch einmal alle Kinder an das Schuheputzen zu erinnern. Zudem hat die Erfahrung gezeigt, dass auch der Weihnachtsmann immer wieder gerne auf dem Weißenzauber auf dem Jungfernstieg vorbeischaut, denn neben unserem Kaminbrot liebt er die heißen Waffeln.

Unsere soziale und nachhaltige Ausrichtung: Seit Jahren unterstützen der „Weißer Zauber“ den Verein Dunkelziffer e.V., der sich für sexuell missbrauchte Kinder engagiert, mit einer großzügigen Spende. Auch der Förderverein Friends Cup, der das alljährliche Weihnachtsfest für Obdachlose in der Fischauktionshalle ausrichtet, gehört zu den begünstigten Initiativen. Doch die Verantwortlichen wollen noch mehr bewegen. Wissend, dass sich viele Bürger ehrenamtlich zum Wohle der Menschen in der Hansestadt engagieren, bieten sie in diesem Jahr Vereinen und Projekten kostenlos die Möglichkeit, sich einem großen Publikum an einem oder mehreren Tagen zu präsentieren. Mit dabei sein werden unter anderem die Klinik Clowns Hamburg e.V., die DRK-Obdachlosenhilfe Hamburg oder auch die HipHop Academy Hamburg der Stiftung Kultur Palast. ACHTUNG: Wir haben noch wenige Termine im Charity-Stand des Weihnachtsmarktes kostenfrei zu vergeben. Bewerbungen bitte direkt an Britta Wilkens unter 0173 240 65 77.

Weißerzauber Jungfernstieg

Umweltschutz: Seit Jahren gestalten wir den Weihnachtsmarkt so umweltfreundlich wie es nur geht:

Lichterglanz: Wir verwenden seit 2006 LED-Lampen und sparen so viel Strom.

Strom: Seit Jahren beziehen wir für den „Weißerzauber auf dem Jungfernstieg“ ausschließlich Öko-Strom aus Wasser-, Wind- und Solarkraftanlagen.

Speisen und Getränke: Der Glühwein wird ausschließlich in Glashumpen ausgeschenkt. Die Würstchen erhalten die Gäste im Brötchen, so dass keine Pappschalen zum Einsatz kommen. Senf und Ketchup gibt es nur aus dem Spender. Müll: Durch die vorab genannten Maßnahmen haben wir unsere Müllmengen bereits seit Jahren deutlich reduziert. Der Markt verfügt auf dem Gelände sogar über eine Müllpresse.