Gemütliche Wintertreffs – von Winterhude bis Rahlstedt

Gemütliche Wintertreffs in Winterhude, Hoheluft und Rahlstedt bieten eine charmante Alternative zu den großen Märkten der Innenstadt und versprechen eine gemütliche Adventszeit.

Auf den Wandseterrassen am Ende der Einkaufsmeile Schweriner Straße entsteht in diesem Jahr ein neuer charmanter Wintertreff im Advent: Ab dem 24. November baut sich mit den Winterterrassen Rahlstedt ein feines, kleines Winterdorf mit nostalgischen Holzhütten auf. Die Winterterrassen verstehen sich als gemütlicher Quartierstreff, in dem es ums gesellige Beisammensein mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden und der Familie geht. Nach dem Bummel im Rahlstedt Center versorgt eine zentrale Punschhütte die Gäste mit Glühwein aus biologischer Produktion, weißem Bodden- und Cranberry-Punsch, hausgemachtem Apfelpunsch mit dem Saft von „Das Geld hängt an den Bäumen“ und Kakao aus echter Schokolade.

bergmanngruppe.de

Fürs leibliche Wohl ist mit einer kleinen Auswahl ebenfalls gesorgt. Neben weihnachtlichen Grill-Klassikern bieten die Winterterrassen auch weitere herzhafte Leckereien, die auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen: Hausgemachter Grünkohl, Pulled Pork oder Beef, verschiedene Variationen von Kraut oder auch mal ein winterlicher Burger sowie viele vegetarische Alternativen. Gerade für die Kleinsten wird es viele Programm-Highlights geben: Neben Mitmachmusik mit Tiger Bernd und der Piraten-Weihn8, dem Kinderkarussell sowie der Wunschzettelaktion mit dem Nikolaus am 6. Dezember dürfen Kinder einen eigenen Kinder-Sterne-Baum schmücken – einfach einen Stern mit den Lieblingsfarben bemalen und den Baum damit schmücken.

bergmanngruppe.de

Auch in Winterhude und in Hoheluft locken zwei weitere, hyggelige Weihnachtsmärkte die Besucher:innen. Auf dem Winterhuder Marktplatz geht es ab dem 17. November mit dem Winterhuder Wintertreff gemütlich in die Adventszeit, auf dem Kirchvorplatz St. Markus in Hoheluft öffnet ab dem 29. November die Adventszeit St. Markus. Alle drei Märkte legen ihren Fokus auf eine Vielzahl regionaler, Bio- beziehungsweise fair gehandelten Produkten. Bei der „Adventszeit St. Markus“ und in Rahlstedt gibt es eigene Charity-Hütten, aus der alle Einnahmen gespendet werden. Charity wird – wie auf allen Märkten der bergmanngruppe – großgeschrieben. Unter dem Motto Pack Dein Päckchen sind alle Besucher:innen während der Adventszeit dazu aufgerufen, auf den Märkten am Glühweinstand Geschenkpakete für Bedürftige abzugeben. Hygiene- und Pflegeprodukte sowie warme Accessoires & Seelenwärmendes wie Bilder, Süßes etc. werden traditionell dankend angenommen.



Winterhuder Wintertreff – ab 17. November

Winterterrassen Rahlstedt – ab 24. November

Adventszeit St. Markus – ab 29. November





Öffnungszeiten, Programmliches sowie besondere, gastronomische Angebote findet Ihr unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de.