Es wird wieder „hyggelig“ in Niendorf!

Nordische Weihnachtsmarkt-Atmosphäre am Tibarg startet am 30. November 2023! Die Fußgängerzone vor dem Tibarg Center bis hin zum Tibarg Süd verwandelt sich wieder in ein nordisch – weihnachtliches Wunderland.

Mit den vielen kleinen meist schwedenroten Holzhäusern, den großen warm leuchtenden Tipi-Zelten, dem Tannenschmuck, kleinen Lichtern, sowie Glühwein, Schokolade, handgemachten Accessoires und vielem mehr, versetzt er jeden Besucher sofort in hyggelige Weihnachtsstimmung.

Rings um den wunderschönen großen und mit unzähligen Lichtern weithin leuchtenden Weihnachtsbaum reihen sich urige Holzhütten und die großen nordischen Tipi-Zelte. In diesen befindet sich die „Tibarg Center Tipi-Lounge“, das ist DER Treffpunkt für gemütliche Abende in großer Runde mit Familie oder Arbeitskollegen. Die frischen Holzhackschnitzel auf dem Boden sorgen dafür, dass die Füße der Besucher trocken und warm bleiben.

In den kleinen Holzhütten in der Fußgängerzone präsentieren zudem Kunsthandwerker und andere Anbieter allerlei Schönes, Nützliches, Handgemachtes und Besonderes. Hier finden sich Mineralien, Schmuck, original Herrnhuter Sterne sowie andere Weihnachtsdeko. Den Weihnachtsbaum für das eigene Wohnzimmer gibt es hier auch gleich zu kaufen.

Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt. Es gibt Deftiges wie leckere Bratwurst vom Schwenkgrill, Pommes und Grünkohl, aber auch Süßes in Form von Germknödel, Crêpes, Schmalzkuchen sowie Nüssen und gebrannten Mandeln. In diesem Jahr neu dabei sind die Foodtrucks von Hollsteiner und Street Gourmet mit leckeren Burger-Variationen und anderen schmackhaften Gerichten.

DAS Vorweihnachtsgetränk: GLÜHWEIN – gibt es in vielen verschiedenen Sorten, mit und ohne Alkohol. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder mit dabei und ein „must have“ für Probierfreudige: Der Premium–Glühwein aus der STEIN MANUFAKTUR von der Mittelmosel in Weiß und Rot. Likör-& Spirituosenspezialitäten – handcrafted in Germany – ergänzen das Angebot. In der Schwedenhütte wird natürlich der leckere Schwedenpunsch angeboten und in der Weihnachtsschenke beim großen Kinderkarussell, gibt es verschiedene Kakaospezialitäten, Rose-Glühwein, Amaretto-Kirsch-Glühwein und vieles andere mehr.

In diesem jahr laden zudem zwei Selfie-Points zum kreativen weihnachtlichen Fotografieren ein. Unter dem Bogen mit Mistelzweigen wird das „Fest der Liebe“ sprichwörtlich mit einem Kuss gefeiert! Für alle Kinder und die, die es immer noch sind, gibt es einen kleinen Weihnachtswald mit Tieren, der zu einem weihnachtlichem Selfie einlädt. Einen Termin dürfen die kleinen Gäste dabei auf gar keinen Fall verpassen. Am Mittwoch, den 13.12. kommen Ernie & Bert aus der Sesamstraße zu Besuch und laden die Kinder zwischen 12-16 Uhr immer zur vollen Stunde zum Meet & Greet am Kinder-Selfie-Point (am mittleren Tibarg) ein. Ein schönes weihnachtliches Foto ist hier garantiert.

Für leuchtende Kinderaugen wird auch das nostalgische Kinderkarussell mit seinen bunten glitzernden Lämpchen sorgen. Fröhlich drehen die Kinder ihre Runden und staunen über die Krippe mit Maria und Joseph mit dem Jesus-Kind und den Stall-Tieren.

Die Weihnachtsmannsprechstunde im Tibarg Center sollten die Kinder ebenfalls nicht verpassen. Diese findet statt an den ersten drei Adventssamstagen jeweils von 12-17 Uhr und am 23.12. von 11-16 Uhr.

Zudem können die Kinder in der großen Bastel-Hütte unter fachkundiger Anleitung schöne Geschenke für Mama, Papa, Geschwister oder Großeltern zu Weihnachten basteln. Oder sie helfen am Wochenende in der Plätzchenbäckerei mit. Die Kleinen werden an den Werktagen und am Wochenende kostenlos betreut. So können die Eltern in aller Ruhe über den Weihnachtsmarkt bummeln oder nach Weihnachtsgeschenken stöbern.

Eingestimmt wird die Weihnachtszeit in Niendorf traditionell mit dem Waldsingen. Am 8.12. um 18 Uhr wird es hinter der Kirche am Niendorfer Markt musikalisch und richtig feierlich.

Öffnungszeiten:

Vom 30. November bis 23. Dezember 2023, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Die Tibarg Center Tipi-Lounge sowie die anderen Glühweinstände sind von Donnerstag bis Samstag bis 22 Uhr geöffnet.

Die Bastel-Hütte betreut Kinder an Werktagen

von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Tibarg e. V. und des Tibarg-Centers