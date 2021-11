Selbstgemachte Speisen und Getränke im Norden Hamburgs

Der EinStückLand-Wintermarkt ist ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt in Kayhude. Hier geht es um Klasse statt Masse. Alle angebotenen Speisen und Getränke werden im Restaurant ESSZIMMER frisch zubereitet.

Es lieght in der Natur der Sache, dass Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt wird, denn EinStückLand ist eigentlich ein Online-Marktplatz, der ausschließlich Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren vermarktet. Und diese stammen nur von Bauern aus der Region. Damit Fleischessen so nachhaltig wie möglich ist. Und damit die Tiere auch wirklich im Ganzen verwertet werden, gibt es zwei Hofläden und ein Restaurant.

Grillwürstchen aus dem eigenen Sortiment.

So stammen die angebotenen Würstchen ausschließlich von Tieren aus artgerechter, nachhaltiger Tierhaltung aus der Region, die vegane Linsensuppe wird aus Berglinsen und regionalem Gemüse zubereitet und alle Süßspeisen werden im ESSZIMMER gebacken.

Das Angebot:

Speisen

· Unterschiedliche Würstchen vom Grill

· Folienkartoffeln mit Kräuterquark

· Vegane Linsensuppe

· Gesüßte Schupfnudeln mit Apfelmus und warmer Vanillesauce

· Apfel Crumble mit warmer Vanillesauce

· Weihnachtsstollen, Kardamom-Schnecken und Nussecken

· Spontane Kleinigkeiten und Überraschungen

Auch für Vegetarier und Veganer wird lecker gekocht.

Getränke

· Glühwein (mit und ohne Schuss)

· Warmer Apfelsaft (mit und ohne Schuss)

· Flensburger Pilsner (auch alkoholfrei)

· Kaffee

Bei typisch norddeutschem Wetter darf ein wärmender Glühwein auf dem Wintermarkt nicht fehlen.

Übrigens verfügt das ESSZIMMER über einen überdachten Außenbereich. Dort schmeckt der Glühwein bei typisch norddeutschem Wetter gleich noch viel besser! Ein kleiner Hinweis noch: Beim EinstückLand-Wintermarkt dreht es sich ausschließlich um kulinarische Genüsse. Wir verzichten auf weitere Angebote, wie z.B. Weihnachtspyramiden und Bienenwachskerzen.

Das gewisse Extra: Gleich fürs Fest mit einkaufen

Neben dem Hof liegt eine der Speisekammern von EinStückLand. Und wenn diese geöffnet hat, kann man dort einkaufen: Braten von Rind und Schwein, Ente oder Gans, Gallowayhack und Vieles mehr. Kurz: Alles was die Speisekammer anbietet!

Adventsessen für Zuhause

Weil nicht jeder immer kochen möchte, gibt es außerdem auch die Möglichkeit, ein vorbereitetes Advents- oder Weihnachtsessen mitzunehmen: Gans oder Ente mit Rotkohl und Klößen und der unglaublich leckeren Sauce. Einfach hier bestellen und beim Besuch des Wintermarktes im ESSZIMMER abholen.

Adventsessen im ESSZIMMER

Während der Adventssonntage bietet das ESSZIMMER jeden Sonntagmittag ein Advents-Enten-Essen. Wer will, kann also erst die Ente genießen, dann einen kleinen Spaziergang im Nienwohlder Moor machen und vor der Heimfahrt noch einen Glühwein oder Kaffee in der weihnachtlichen Stimmung des Wintermarktes genießen.

Öffnungszeiten: 25.11.-19.12.2021, Donnerstag – Sonntag 17-21 Uhr

Anfahrt: Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Hier müssen Sie hin.

CORONA-Bestimmungen

Es gilt die 2G Regel (geimpft oder genesen). Die Maskenpflicht ist in Schleswig-Holstein derzeit aufgehoben. Sollten sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern, so werden diese selbstverständlich angepasst.