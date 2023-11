Der Weihnachtsmarkt Ottensen – quirlig und international

Der Duft von gebrannten Mandeln und frischem Glühwein strömt den Besucherinnen und Besuchern auf dem Weg vom Bahnhof durch Ottensen in die Nase: In der Vorweihnachtszeit lädt der bunte und vielfältige Stadtteil die Hamburger wieder zu einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt ein, der sich entlang des Einkaufszentrums Mercado bis hin zum Spritzenplatz erstreckt. Der in diesem Jahr zum 28. Mal stattfindende Markt gilt mit mehr als 40 liebevoll gestalteten Hütten als einer der authentischsten Märkte der Stadt und lockt die Besucher mit hübschen Geschenkideen, liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und kulinarischen Highlights aus aller Welt – in diesem Jahr vom 27. November bis 23. Dezember.

Bergmann Gruppe Das Puppentheater vom Kiepenkasper verzaubert die kleinen Besucher

Ottensen ist bunt und sehr familienfreundlich. Und so stehen vor allem die Kleinen bei dem vielfältigen Programm im Mittelpunkt. Das sonntägliche Puppentheater mit der Kinder-Puppenbühne ist längst Kult in Ottensen. Hoher Besuch ist am 6. Dezember mit dem Nikolaus zugegen, der den Kleinen etwas Süßes mitbringt. Das musikalische Mitmach-Theater von Hexe Knickebein findet am 21. und 22. Dezember im Mercado Einkaufszentrum statt. Zusätzlich sind weitere musikalische Auftritte in Planung, etwa von Kinderchören aus Altona und Umgebung oder zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit Mirkos Liederbande am 27. November ab 18.30 Uhr. Im angrenzenden Einkaufszentrum Mercado werden neben weihnachtlicher Gospelmusik oder Puppentheater vom Kiepenkasper auch kreative Back- und Bastelaktionen für die kleinen Gäste angeboten.

Typisch für den Ottenser Weihnachtsmarkt ist die Zwergenhütte, eine Miniatur-Verkaufshütte, in der Kinder bis 12 Jahre Selbstgebasteltes oder Selbstgebackenes ohne Standgebühr verkaufen können Eine Anmeldung ist beim Mercado Centermanagement unter der Telefonnummer 040-398684-35 möglich.

Eine Stärkung gehört zu einem richtigen Weihnachtsmarktbummel auf jeden Fall dazu – wie die Karussell-Fahrt für die Kleinen, für die ebenfalls gesorgt ist. Die Eltern haben derweil die Qual der Wahl: Vom weißen Boddenpunsch in Bio-Qualität und bis zum Apfelpunsch aus Apfelsaft von „Das Geld hängt an den Bäumen“ über Klassiker der winterlichen Küche lässt der Markt keinen Wunsch offen. Vor dem Bahnhof entsteht ein neu gestalteter Bereich, der mehr Aufenthaltsqualität bieten soll, mit überdachten Sitz- und Stehmöglichkeiten. Auch wenn vieles bekannt und beliebt ist, gastronomisch gibt es jedes Jahr schmackhafte, internationale Akzente in Ottensen, neu dabei sind u.a. Street Food aus Uganda und Mexiko, Churros oder Bio-Kaffee aus Kolumbien. Daneben auch neu am Start: Crumble mit selbstgemachtem Kompott oder auch neu: eine vegane Bratwurst-Alternative an den Grills.

Bergmann Gruppe

Doch nicht nur das eigene Wohl soll zur Weihnachtszeit nicht zu kurz kommen. Am „Charity Monday“ am 11. Dezember, an dem ein Teil der Einnahmen aus den Getränkehütten gespendet wird, sowie durch weihnachtlich-wohltätige Aktionen wie Pack Dein Päckchen wird auch an die Ärmsten im Stadtteil gedacht und so der Mitternachtsbus der Diakonie unterstützt. In weihnachtlich verpackte Pakete kommt Wärmendes für Leib und Seele: warme Socken, Mützen, Hygieneprodukte, aber auch haltbare Lebensmittel und Süßes. Einfach an der zentralen Punschhütte abgeben – das Eventteam kümmert sich darum, dass die Hilfe ankommt.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes Ottensen:

27. November – 23. Dezember 2023

Mo- Mi 11-21 Uhr

Do- Sa 11-22 Uhr

So 12-20 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter www.weihnachtsmärkte-hamburg.de.